RETRO RÁDIÓ

Váratlanul felbukkant András herceg a hercegné temetésén, Vilmos teljesen kiborult

Vilmos herceg dühös nagybátyjára. A kenti hercegnő temetésén bukkant fel váratlanul András herceg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 18:30
András herceg királyi család Vilmos herceg viszály

Hírek szerint Vilmos herceg dühös nagybátyjára András hercegre a kenti hercegné temetésén való részvétele miatt. Mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte, amikor York hercege és Sarah Ferguson váratlanul megérkezett a keddi ceremóniára.

András herceg
András herceg és Vilmos herceg közötti ellentét kezd elhatalmasodni Fotó: AFP

András herceg és Vilmos herceg nincsenek jóban

A westminsteri apátságban tartott megható szertartást követően, a 65 éves András herceg nevetett és vidám volt, míg a társaság többi tagja komornak tűnt.

A hír akkor jelent meg, mikor András herceg feszült viszonyba került Vilmos herceggel, ami miatt a rajongók elégedetlenkedtek. Vilmos herceg fel volt háborodva, mivel megfogadta, hogy nem fotózkodik András herceggel a jövőben.

Vilmos eközben barátai szerint „dühös” volt, amiért így meglepték

- idézi az Express Andrew Lownie királyi írót.

Az író szerint Vilmos igyekezett eltávolodni nagybátyjától és nem fotózkodni vele, szerinte András herceg és felesége már eleget ásták alá a királyi családnak. York hercegét szexuális zaklatással vádolta Virginia Giuffre, bár András herceg tagadta ezeket a vádakat. A királyi író szerint egy személyes ügy is közrejátszott abban, hogy Vilmos és András herceg eltávolodjanak egymástól.

András herceg állítólag barátságtalan és durva volt Katalinnal, amikor Vilmos vele járt – és Vilmos állítólag soha nem felejtette el ezt

- fejtette ki Andrew Lownie.

Károly király nehéz helyzetben van testvére miatt. Egyben a jószívű uralkodó szeretné bevonni testvérét és feleségét a családi eseményekbe, de másrészről viszont nem akarja, hogy csorbítsák a királyi család hírnevét. A királynét kellemes beszélgetés során fedezték fel Andrásék társaságában. András herceg és Sarah Ferguson annak ellenére, hogy 1996-ban elváltak együtt élnek a Berkshire-i windsori királyi páholyban.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu