Váratlanul felbukkant András herceg a hercegné temetésén, Vilmos teljesen kiborult

Hírek szerint Vilmos herceg dühös nagybátyjára András hercegre a kenti hercegné temetésén való részvétele miatt. Mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte, amikor York hercege és Sarah Ferguson váratlanul megérkezett a keddi ceremóniára.

András herceg és Vilmos herceg közötti ellentét kezd elhatalmasodni Fotó: AFP

András herceg és Vilmos herceg nincsenek jóban

A westminsteri apátságban tartott megható szertartást követően, a 65 éves András herceg nevetett és vidám volt, míg a társaság többi tagja komornak tűnt.

A hír akkor jelent meg, mikor András herceg feszült viszonyba került Vilmos herceggel, ami miatt a rajongók elégedetlenkedtek. Vilmos herceg fel volt háborodva, mivel megfogadta, hogy nem fotózkodik András herceggel a jövőben.

Vilmos eközben barátai szerint „dühös” volt, amiért így meglepték

- idézi az Express Andrew Lownie királyi írót.

Az író szerint Vilmos igyekezett eltávolodni nagybátyjától és nem fotózkodni vele, szerinte András herceg és felesége már eleget ásták alá a királyi családnak. York hercegét szexuális zaklatással vádolta Virginia Giuffre, bár András herceg tagadta ezeket a vádakat. A királyi író szerint egy személyes ügy is közrejátszott abban, hogy Vilmos és András herceg eltávolodjanak egymástól.

András herceg állítólag barátságtalan és durva volt Katalinnal, amikor Vilmos vele járt – és Vilmos állítólag soha nem felejtette el ezt

- fejtette ki Andrew Lownie.

Károly király nehéz helyzetben van testvére miatt. Egyben a jószívű uralkodó szeretné bevonni testvérét és feleségét a családi eseményekbe, de másrészről viszont nem akarja, hogy csorbítsák a királyi család hírnevét. A királynét kellemes beszélgetés során fedezték fel Andrásék társaságában. András herceg és Sarah Ferguson annak ellenére, hogy 1996-ban elváltak együtt élnek a Berkshire-i windsori királyi páholyban.