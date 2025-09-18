Váratlanul felbukkant András herceg a hercegné temetésén, Vilmos teljesen kiborult

Vilmos herceg dühös nagybátyjára. A kenti hercegnő temetésén bukkant fel váratlanul András herceg.
Hírek szerint Vilmos herceg dühös nagybátyjára András hercegre a kenti hercegné temetésén való részvétele miatt. Mindenki lélegzet-visszafojtva figyelte, amikor York hercege és Sarah Ferguson váratlanul megérkezett a keddi ceremóniára.
A westminsteri apátságban tartott megható szertartást követően, a 65 éves András herceg nevetett és vidám volt, míg a társaság többi tagja komornak tűnt.
A hír akkor jelent meg, mikor András herceg feszült viszonyba került Vilmos herceggel, ami miatt a rajongók elégedetlenkedtek. Vilmos herceg fel volt háborodva, mivel megfogadta, hogy nem fotózkodik András herceggel a jövőben.
Vilmos eközben barátai szerint „dühös” volt, amiért így meglepték
- idézi az Express Andrew Lownie királyi írót.
Az író szerint Vilmos igyekezett eltávolodni nagybátyjától és nem fotózkodni vele, szerinte András herceg és felesége már eleget ásták alá a királyi családnak. York hercegét szexuális zaklatással vádolta Virginia Giuffre, bár András herceg tagadta ezeket a vádakat. A királyi író szerint egy személyes ügy is közrejátszott abban, hogy Vilmos és András herceg eltávolodjanak egymástól.
András herceg állítólag barátságtalan és durva volt Katalinnal, amikor Vilmos vele járt – és Vilmos állítólag soha nem felejtette el ezt
- fejtette ki Andrew Lownie.
Károly király nehéz helyzetben van testvére miatt. Egyben a jószívű uralkodó szeretné bevonni testvérét és feleségét a családi eseményekbe, de másrészről viszont nem akarja, hogy csorbítsák a királyi család hírnevét. A királynét kellemes beszélgetés során fedezték fel Andrásék társaságában. András herceg és Sarah Ferguson annak ellenére, hogy 1996-ban elváltak együtt élnek a Berkshire-i windsori királyi páholyban.
