Mi történt? Kamilla királyné kihagyta a kenti hercegné temetését

Az uralkodó nem jelent meg a gyászszertartáson. Kamilla királyné heveny arcüreggyulladásban szenved.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 11:30
A Buckingham-palota közleménye szerint, Kamilla királyné szeptember 16-án délután nem vett részt, a kenti hercegné temetésén. Az eredeti tervek szerint csatlakoznia kellett volna a kenti hercegné temetésén III. Károly királyhoz, de a királyné jelenleg otthon lábadozik heveny arcüreggyulladás miatt.

Kamilla királyné
Kamilla királyné nem vett részt a kenti hercegnő temetésén / Fotó: Steven Paston - PA Images

Kamilla királyné nem tartott Károly királlyal

A királyné ugyan a temetésen nem vett részt, de reméli, hogy eléggé felépül, hogy részt vehessen Donald Trump amerikai elnök szerdai és csütörtöki állami látogatásán.

Nagy sajnálattal, Őfelsége a királynő visszalépett a délutáni gyászmisétől, amelyet Kent hercegnéjének tartanak, mivel akut arcüreggyulladásból lábadozik. Gondolatai és imái Kent hercegével és az egész családdal vannak

- idézi a Daily Star a nyilatkozatot.

A Mirror szerint kent hercegét értesítették és teljes mértékben megérti Kamilla döntését, és mielőbbi felépülést kíván neki. 

A királyné kedd reggel érkezett meg Skóciából, majd Windsorba utazik pihenni. A búcsúztatás a londoni Westminster-székesegyházban volt. Múlt héten a Buckingham-palota megerősítette a 92 éves hercegné halálát.

Akkoriban ezt írták: „Őfelsége tegnap este békésen elhunyt a Kensington-palotában, családja körében. A király és a királyné, valamint a királyi család összes tagja csatlakozik Kent hercegéhez, gyermekeihez és unokáihoz, hogy együtt gyászolják veszteségüket, és szeretettel emlékezzenek a hercegné egész életen át tartó elkötelezettségére az összes szervezet iránt, amelyhez kapcsolódott, zene iránti szenvedélyére és a fiatalok iránti empátiájára.”

A kenti hercegnő önmagát zeneőrültnek tartotta, és rajongott Eminemért. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy egyszerűen imádja a zenét és ha egyszer a lába mozogni kezd, boldog.

 

