Kamilla királyné megrendítő vallomása: „A fickó keze egyre feljebb és feljebb csúszott”

Kamilla királynő saját magas sarkúját használva védte meg magát egy férfivel szemben, aki meg akarta fogni a lábát, olvasható a királyi családról szóló könyvben.
Ahogy az a Hatalom és a palota: A monarchia és a Downing Street 10 belső története című könyvben is olvasható, Kamilla mesélt Boris Johnson, egykori angol miniszterelnöknek az összetalálkozásról, amikor 2008-ban ő lett London polgármestere.
Kamilla állítólag úgy számolt be az esetről Johnsonnak, hogy „a fickó keze egyre feljebb és feljebb csúszott”. Aztán bevallotta „azt tettem, amit anyám tanított nekem” – utalva arra, hogy levette a magas sarkú cipőjét, és odasózott a támadónak.
A királynő egyébként gyakorlatiasan kezeli, hogy a furcsa támadás kiszivárgott a nyilvánosság elé. Egy Kamillához közeli forrás a Daily Mailnek elmondta: „Ha Kamilla története segít más nőknek, akkor ebben az esetben pozitívan értékelné a végkimenetelt.”
1970-et írtunk, amikor egy igazán forró nyári napon a 22 éves Károly király tekintetet cserélt Kamilla Shanddel egy polómeccsen a Windsor Great Parkban. Anglia leendőbeli királyával mindenki megkülönböztetett módon viselkedett, nem úgy mint az akkor 24 éves Kamilla, akit csak úgy írtak le, mint közvetlen, életrevaló és cserfes, ezért nem átallott belemenni egy kis flörtbe a királyi előkelőséggel.
A dédanyám a te ükapád szeretője volt
– mondta neki viccesen. – „Szóval, mit szólnál hozzá, ha...”. Így kezdődött Károly és Kamilla románca, amely először örömteli és békés volt, majd később botrányba fulladt és az egész világot foglalkoztatta, megtörte a Windsor- házat, a kritikusok pedig megkérdőjelezték miatta, hogy Károlyból lehet-e valaha megfelelő király.
Meghazudtolva kritikusait azonban Károly királyt és Kamilla királynőt megkoronázták Westminster-apátságban, 2023. május 6-án egy történelmi koronázási szertartás keretei között, amelyet milliók követtek világszerte – írja a Metro.
