Veszélyben Károly király és Kamilla királyné élete: félelmetes, mi ólálkodik a birtokukon

Többen is megerősítették, hogy látták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 15:30
Nagymacska ólálkodott III. Károly király és Kamilla királyné birtokán, amit szemtanúk is megerősítettek.

Károly király
Károly király és Kamilla királyné ilyen veszélyes környéken élnének? / Fotó: Fotó: Northfoto / hot! magazin

A beszámolók szerint egy fekete nagymacskát – valószínűleg párducot –, láttak vadászni Károly király és Kamilla királyné tetbury-i birtoka, a Highgrove House közelében. 

Egy szemtanú elmondta, hogy az állat egy rókát kerített be, ám három kutyája megzavarta, így a párduc elszaladt, a róka pedig megmenekült. 

Rick Minter, aki a nagymacskák szakértője, így mesélt a legutóbbi megfigyelésről: 

Egy kutyasétáltató látta, ahogy egy fekete párduc bekerített egy rókát alkonyatkor. A három nagytestű kutya ugyan pórázon volt, de a jelenlétükkel megriasztották a nagymacskát, amely elszaladt. A róka kiszabadult, majd a kutyasétáltató és az ebek közelében maradt, mintha tőlük várt volna védelmet

- olvasható a Daily Star cikkében.

Egy másik szemtanú Stroud környékén látott hasonló fekete nagymacskát, amely szarvasokra vadászott. A beszámoló szerint az állat bundájában narancsos árnyalat is feltűnt, ami arra utalhat, hogy valójában egy fekete leopárdról volt szó – sok szakértő szerint a legtöbb brit összekeveri a párducokat  a fekete leopárdokkal.

Az év elején hasonló hírek érkeztek Ed Sheeran vidéki birtoka mellől is. A zenész a családjával Suffolkban, Ipswichtől északra él, ahol szintén egy fekete párducra emlékeztető állatot láttak, kevesebb mint nyolc kilométerre az énekes otthonától. Egy helyi lakos le is fényképezte a fák szélén fel-alá járkáló nagymacskát, amelyet több percen keresztül követett figyelemmel, mielőtt az állat leült, és éberen körülnézett.

 

