Veszélyben Károly király és Kamilla királyné élete: félelmetes, mi ólálkodik a birtokukon

Többen is megerősítették, hogy látták.
Nagymacska ólálkodott III. Károly király és Kamilla királyné birtokán, amit szemtanúk is megerősítettek.
Egy szemtanú elmondta, hogy az állat egy rókát kerített be, ám három kutyája megzavarta, így a párduc elszaladt, a róka pedig megmenekült.
Rick Minter, aki a nagymacskák szakértője, így mesélt a legutóbbi megfigyelésről:
Egy kutyasétáltató látta, ahogy egy fekete párduc bekerített egy rókát alkonyatkor. A három nagytestű kutya ugyan pórázon volt, de a jelenlétükkel megriasztották a nagymacskát, amely elszaladt. A róka kiszabadult, majd a kutyasétáltató és az ebek közelében maradt, mintha tőlük várt volna védelmet
- olvasható a Daily Star cikkében.
Egy másik szemtanú Stroud környékén látott hasonló fekete nagymacskát, amely szarvasokra vadászott. A beszámoló szerint az állat bundájában narancsos árnyalat is feltűnt, ami arra utalhat, hogy valójában egy fekete leopárdról volt szó – sok szakértő szerint a legtöbb brit összekeveri a párducokat a fekete leopárdokkal.
Az év elején hasonló hírek érkeztek Ed Sheeran vidéki birtoka mellől is. A zenész a családjával Suffolkban, Ipswichtől északra él, ahol szintén egy fekete párducra emlékeztető állatot láttak, kevesebb mint nyolc kilométerre az énekes otthonától. Egy helyi lakos le is fényképezte a fák szélén fel-alá járkáló nagymacskát, amelyet több percen keresztül követett figyelemmel, mielőtt az állat leült, és éberen körülnézett.
