A szakértők hívták fel rá a figyelmet, így üzent Kamilla királyné András hercegnek

Kamilla, III. Károly brit király felesége a hétvégén Ascotban, a lóversenypályán jelent meg, az ekkor viselt öltözéke pedig a szakértők szerint rejtett üzenettel bírt, amely a sógorának, András hercegnek szólt. A királyné a berkshire-i Ascot versenypályán megrendezett Qipco Brit Bajnokok Napján látta el királyi feladatait, miután András herceg nem sokkal előtte lemondott minden királyi címéről, Jeffrey Epstein, elítélt pedofil üzletemberhez fűződő kapcsolata és az egyik áldozat, Virginia Giuffre szexuális zaklatásával kapcsolatos vádjai miatt, amelyeket mind Epstein, mind az egykori yorki herceg tagadott.

Így üzent a botrányt követően Kamilla András hercegnek/ Fotó: Northfoto / hot! magazin

Így üzent Kamilla András hercegnek

A királyné az eseményen halványkék kabátot, gyöngy fülbevalókat és krémszínű kalapot viselt, hozzá illő kék szalaggal. Kamilla jókedélyűen elbeszélgetett John Warren királyi lóverseny-menedzserrel, valamint átadta a trófeát Jason Watson zsokénak is, a győzelmét követően. A királyné az öltözékét egy kék kabochon drágaköves - amelyről úgy vélik, holdkő -, és gyémántokkal kirakott brossal egészítette ki, ami csakhamar nagy figyelmet vonzott magára. Kamilla először 2022-ben viselte az ékszert, a szakértők pedig azt állítják, a bross mélyebb jelentést is hordoz, méghozzá a megújulásét, ami a királyi család hozzáállását tükrözi András herceg kizárását követően.

Could Queen Camilla's mysterious brooch reveal her inner feelings? Royal sparkles in gems that channel ‘balance and calm’ amid turmoil for the Royal Familyhttps://t.co/68ZYkyc2Mx pic.twitter.com/ZtOc0Efqxs — Tatler (@Tatlermagazine) October 20, 2025

Sok találgatás övezi Kamilla királynő brossát, mivel az eredete továbbra is rejtély. A központi drágakövet viszont régóta nagy becsben tartják a királyi család és az ékszerrajongók egyaránt, mivel nagyra becsülik a női energia, az új kezdetek, a nyugalom, az intuíció és a biztonságos utazás szimbolikus jelentése miatt. Érdekes módon a holdkőről azt is mondják, hogy képes begyógyítani az érzelmi szakadékokat és újraegyesíteni a konfliktusok által elhidegült családtagokat – ez az érzés különösen megrendítő a királyi család András herceggel kapcsolatos közelmúltbeli kihívásainak fényében

- magyarázta el Maxwell Stone, a Steven Stone ékszercég munkatársa. Hozzátette, a bross egyben reményt is kifejezhet a királyné részéről, miután a viszony továbbra is igen feszült a királyi család tagjai, valamint Károly kisebbik fia, Harry, és a felesége, Meghan Markle között – írja a Daily Express.