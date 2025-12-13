A kutyák is álmodnak az életükről - és rémálmaik is lehetnek
Azt a rángatózást és mozgást, amit az állatok alvás közben végeznek, a szakértők úgy értelmezik, hogy azokat a helyeket és élményeket idézik fel újra, amelyeken átestek. A tudósok szerint a kutyák ugyanúgy álmodnak a mindennapi életükről, mint az emberek.
A kutatók kiderítették miről álmodnak a kutyák. Beki Hooper, tudományos író elmondta, hogy a szakértők az állatok agyi aktivistát vizsgálták, hogy megállapítsák, álmodnak-e. Véleményük szerint igen, és gyakran újra átélik az élményeiket alvás közben.
Miről álmodhatnak a kutyák?
Beki Hooper a BBC Wildlife magazinnak így nyilatkozott:
Sokan láttunk már kutyát, macskát, patkányt vagy madarat alvás közben rángatózni, és ezek a mozdulatok valószínűleg az álmodást jelzik. Azonban a mozdulatlanság nem jelenti azt, hogy az állat nem álmodik. Sok vadon élő állat valószínűleg azért fejlődött úgy, hogy ne mozogjon túl sokat alvás közben, nehogy vonzza a ragadozókat.
A tudományos író hozzátette, hogy amikor az alvó állatok agya hasonló aktivitást mutat, mint ébrenlétük alatt, az arra utal, hogy álmodnak. Az alvás közbeni agyi aktivitás részletes vizsgálatával a tudósok pontosan meg tudják állapítani, miről álmodnak az állatok.
A rágcsálók alvás közbeni agyi aktivitása arra utal, hogy konkrét helyekről álmodnak, például olyan labirintusokról, amelyeket felfedeztek.
A szakértők szerint a háziállatok ugyanolyan típusú álmokat élnek meg, mint mi.
Az agy azon területei, amelyek az embereknél aktiválódnak az álmodás során, a kutyáknál is ugyanolyan módon világítanak
- nyilatkozta a Blue Cross állatjóléti alapítvány.
Egy szóvivő elmondta:
Ahogyan mi, a kutyák is különböző alvási ciklusokon mennek keresztül. Az álmodás legvalószínűbb formája a REM, rapid eye movement, vagyis gyors szemmozgás fázisában történik.
Az álmodó kutyák jelei közé tartozik a mancs rángása, légzésváltozás, szemmozgás, nyüszítés, ugatás, testmozgás és farokcsóválás. Az alapítvány hozzátette:
Soha nem fogjuk megtudni, miről álmodnak a kutyák, hiszen nincs módunk betekinteni a fejükbe. De a kutyák agya hasonló módon dolgozza fel az információkat, mint a miénk, így valószínűleg hasonlóan álmodnak, mint mi.
Az emberek részben azért álmodnak, hogy feldolgozzák a napjukat. Ez segít megtanulni és feldolgozni a megtapasztalt eseményeket. Álmaink ötvözik azokat a dolgokat, amiket szeretünk vagy nem szeretünk, valamint azokat az embereket, akikkel találkoztunk a nap folyamán. Ugyanez érvényes a kutyákra is. Az alapítvány szerint lehetetlen megmondani, hogy egy kutya „jó” vagy „rossz” álmot él-e át, de az alvás közbeni viselkedés adhat némi támpontot:
Valószínű, hogy ha a kutyánk boldogan ugat vagy rángatózik, jó álmot lát. A nyüszítés pedig rossz álomra utalhat.
Fontos azonban, hogy egy alvó kutyát ne zavarjunk még akkor sem, ha azt gyanítjuk, hogy rémálmot él át - számolt be róla a Daily Star.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre