A kutyák is álmodnak az életükről - és rémálmaik is lehetnek

A kutatók kiderítették miről álmodnak a kutyák. Beki Hooper, tudományos író elmondta, hogy a szakértők az állatok agyi aktivistát vizsgálták, hogy megállapítsák, álmodnak-e. Véleményük szerint igen, és gyakran újra átélik az élményeiket alvás közben.

Mire gondolnak a kutyák alvás közben? Fotó: pexels.com

Miről álmodhatnak a kutyák?

Beki Hooper a BBC Wildlife magazinnak így nyilatkozott:

Sokan láttunk már kutyát, macskát, patkányt vagy madarat alvás közben rángatózni, és ezek a mozdulatok valószínűleg az álmodást jelzik. Azonban a mozdulatlanság nem jelenti azt, hogy az állat nem álmodik. Sok vadon élő állat valószínűleg azért fejlődött úgy, hogy ne mozogjon túl sokat alvás közben, nehogy vonzza a ragadozókat.

A tudományos író hozzátette, hogy amikor az alvó állatok agya hasonló aktivitást mutat, mint ébrenlétük alatt, az arra utal, hogy álmodnak. Az alvás közbeni agyi aktivitás részletes vizsgálatával a tudósok pontosan meg tudják állapítani, miről álmodnak az állatok.

A rágcsálók alvás közbeni agyi aktivitása arra utal, hogy konkrét helyekről álmodnak, például olyan labirintusokról, amelyeket felfedeztek.

A szakértők szerint a háziállatok ugyanolyan típusú álmokat élnek meg, mint mi.

Az agy azon területei, amelyek az embereknél aktiválódnak az álmodás során, a kutyáknál is ugyanolyan módon világítanak

- nyilatkozta a Blue Cross állatjóléti alapítvány.

Egy szóvivő elmondta:

Ahogyan mi, a kutyák is különböző alvási ciklusokon mennek keresztül. Az álmodás legvalószínűbb formája a REM, rapid eye movement, vagyis gyors szemmozgás fázisában történik.

Az álmodó kutyák jelei közé tartozik a mancs rángása, légzésváltozás, szemmozgás, nyüszítés, ugatás, testmozgás és farokcsóválás. Az alapítvány hozzátette:

Soha nem fogjuk megtudni, miről álmodnak a kutyák, hiszen nincs módunk betekinteni a fejükbe. De a kutyák agya hasonló módon dolgozza fel az információkat, mint a miénk, így valószínűleg hasonlóan álmodnak, mint mi.

Az emberek részben azért álmodnak, hogy feldolgozzák a napjukat. Ez segít megtanulni és feldolgozni a megtapasztalt eseményeket. Álmaink ötvözik azokat a dolgokat, amiket szeretünk vagy nem szeretünk, valamint azokat az embereket, akikkel találkoztunk a nap folyamán. Ugyanez érvényes a kutyákra is. Az alapítvány szerint lehetetlen megmondani, hogy egy kutya „jó” vagy „rossz” álmot él-e át, de az alvás közbeni viselkedés adhat némi támpontot:

Valószínű, hogy ha a kutyánk boldogan ugat vagy rángatózik, jó álmot lát. A nyüszítés pedig rossz álomra utalhat.

Fontos azonban, hogy egy alvó kutyát ne zavarjunk még akkor sem, ha azt gyanítjuk, hogy rémálmot él át - számolt be róla a Daily Star.