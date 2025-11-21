Hihetetlen: a kutyák és az emberek agya egy dologban ugyanúgy működik

Gondoltad volna, hogy a kutyák és az emberek agya hasonlóan képes túlterhelté válni a túl sok környezeti inger hatására? Sokan csak most szembesülnek vele, hogy a kutyáknál is megjelenhetnek olyan sajátosságok, amelyek az emberi neurodiverzitásra emlékeztetnek. Jacqueline Boyd, a Nottingham Trent University viselkedéstudósa hívja fel a gazdik figyelmét arra, hogy léteznek olyan kutyák, amelyek az átlagostól eltérően dolgozzák fel a környezeti ingereket. Ezeket az állatokat ma inkább „neurodivergensnek” nevezi a szakma.

A kutyák és az emberek agya hasonlóan hasonló tüneteket produkál a túlzott környezeti hatásokra / Fotó: Freepik - illusztráció

Ebben a sajátosságban rendkívül hasonlóak a kutyák és az emberek agya

A neurodivergens viselkedés leggyakoribb jelei közé tartozik a fokozott szenzoros érzékenység. Sok ilyen kutya könnyen megriad a hirtelen zajoktól, kerüli az érintést, vagy visszavonul, ha túl sok inger éri, hasonlóan az autizmus sajátosságaival élő emberekhez. Gyakoriak az ismétlődő minták is, úgymint a farokkergetés, a pörgés, a fény- és árnyéküldözés, illetve a merev ragaszkodás a rutinhoz, ezek többnyire nem „rosszaságot”, hanem a stressz csökkentésére szolgáló megküzdési mechanizmusokat tükröznek. Emellett előfordulhatnak az ADHD-ra emlékeztető viselkedések is, például túlzott pörgés, impulzivitás vagy a figyelem gyors szétesése. Mielőtt azonban bármit neurodivergenciának tulajdonítanánk, mindig fontos kizárni az esetleges egészségügyi okokat - írja az Origo.

A kutyus viselkedésében több tényező is felmerülhet, mint genetikai hajlam, a korai fejlődési élmények, a túlzott vagy éppen hiányos ingermennyiség, illetve a gazdi életmódja. A kiszámítható napirend, az elégséges pihenés, a következetes rutin és a mentális kihívást nyújtó feladatok sokat segíthetnek. A szagmunka, a problémamegoldó játékok és a fokozatos ingerterhelés mind hozzájárulnak a stabilabb működéshez. A pozitív megerősítés és az apró lépésekben való tanítás alapvető.

Továbbá nagyon fontos az állatorvosi vizsgálat és a viselkedésterapeuta közös támogatása. A neurodivergens kutya nem hibás vagy „elromlott”, csupán másképp érzékel és reagál. Ha ezt megértjük, a közös élet nemcsak könnyebb, hanem gazdagabb is lesz.