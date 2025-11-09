Szívszorító: Fűmag okozta a kutya halálát, gazdája óva inti a kutyatulajdonosokat

Egy fiatal nő, Ellie szörnyű tapasztalaton ment keresztül, miután egy ártatlannak tűnő séta után imádott kutyája, egy mindössze egyéves Springer spániel, Ralph hirtelen rosszul lett. A kutyát azonnal állatorvoshoz vitték, majd intenzív osztályra került, ahol napokig küzdött az életéért, de sajnos nem sikerült megmenteni. Ellie most minden kutyatulajdonoshoz szól: ellenőrizzük a kedvenceinket minden séta után, mert akár egy apró fűmag is halálos lehet.

A fiatal nő a szokásos sétára ment szeretett kutyusával, amikor egyik percről a másikra az állat rosszul lett / Fotó: Pexels.com (Illusztráció)

A fiatal nő most minden kutya tulajdonost óvatosságra int

A nő a TikTokon osztotta meg történetét, hogy felhívja a figyelmet egy alattomos, de gyakori veszélyre. Elmondása szerint Ralph már hetek óta kedvetlen volt, amit először egyszerű gyomorrontásnak gondoltak. Aztán egyik nap hirtelen nehezen kezdett lélegezni. Azonnal rohanhattak vele az ügyeletes állatorvoshoz, ahol a röntgenfelvétel döbbenetes képet mutatott - Ralph mellkasában nagy mennyiségű baktériummal teli folyadék gyűlt össze a szíve körül.

Az orvosok szerint mindezt egy idegentest, valószínűleg egy fűmag okozta, ami a séta során kerülhetett a testébe. Ellie azt írta:

El sem hiszem, hogy ezt le kell írnom… teljesen összetört a szívem. Hónapokig nem tudtuk, mi baja lehet, most pedig elveszítettük őt. Ha egyetlen ember is tanul ebből, már megérte elmondani

A fűmagok különösen veszélyesek, mert apró méretük és hegyes alakjuk miatt könnyen beakadnak a szőrbe, majd a kutya mozgásával bejuthatnak a bőr alá, vagy akár az orr-, fül-, illetve szájnyílásba is. Onnan aztán mélyebbre fúródhatnak, miközben baktériumokat juttatnak a szervezetbe. Ez fertőzéseket, tályogokat, sőt életveszélyes belső gyulladásokat is okozhat.

A tünetek attól függnek, hová került a fűmag.

A leggyakoribb jelek:

hirtelen sántítás, mancsrágás vagy nyalogatás

fejrázás, füldörzsölés

tüsszögés, orrvakarás, orrfolyás

duzzanat, pirosság vagy váladékozás

szempirosság, hunyorgás vagy könnyezés

A megelőzés életmentő lehet.

Az állatorvosok azt tanácsolják, hogy:

minden séta után alaposan vizsgáljuk át a kutyát, főleg nyáron és ősszel;

vágjuk rövidre a szőrt a mancsok között;

kerüljük a magas, magvas fűvel borított területeket, különösen forró, száraz időszakban.

Az RSPCA (Brit Állatvédelmi Egyesület) is hangsúlyozza, hogy a fűmagok a legártalmatlanabb helyről is bejuthatnak a testbe, és akár a mellkasig vándorolhatnak, ahol súlyos belső szövődményeket okozhatnak. Gyakori, hogy apró, folyadékkal teli duzzanat jelenik meg az ujjak között, ez már fertőzés jele lehet. Ha a mag a fülbe kerül, a kutya fejrázással, fejbillentéssel reagál, ha a szembe, akkor hunyorogni, pislogni kezd -írja a DailyStar.

Minden séta után ellenőrizzük kedvencünk testét, különösen a mancsokat és a füleket. Minél tovább marad bent egy fűmag, annál nagyobb kárt okozhat. Ha bármi szokatlant észlelünk, azonnal forduljunk állatorvoshoz

Ellie Tiktok-videója az alábbiakban megtekinthető!