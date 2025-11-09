RETRO RÁDIÓ

Szívszorító: Fűmag okozta a kutya halálát, gazdája óva inti a kutyatulajdonosokat

Megelőzhető lett volna a tragédia. A gazdi szíve teljesen összetört a fájdalmas diagnózis után.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.09. 13:00
Egy fiatal nő, Ellie szörnyű tapasztalaton ment keresztül, miután egy ártatlannak tűnő séta után imádott kutyája, egy mindössze egyéves Springer spániel, Ralph hirtelen rosszul lett. A kutyát azonnal állatorvoshoz vitték, majd intenzív osztályra került, ahol napokig küzdött az életéért, de sajnos nem sikerült megmenteni. Ellie most minden kutyatulajdonoshoz szól: ellenőrizzük a kedvenceinket minden séta után, mert akár egy apró fűmag is halálos lehet.

alt=A fiatal nő a szokásos sétára ment szeretett kutyusával, amikor egyik percről a másikra az állat rosszul lett
A fiatal nő a szokásos sétára ment szeretett kutyusával, amikor egyik percről a másikra az állat rosszul lett / Fotó: Pexels.com (Illusztráció)

A fiatal nő most minden kutya tulajdonost óvatosságra int

A nő a TikTokon osztotta meg történetét, hogy felhívja a figyelmet egy alattomos, de gyakori veszélyre. Elmondása szerint Ralph már hetek óta kedvetlen volt, amit először egyszerű gyomorrontásnak gondoltak. Aztán egyik nap hirtelen nehezen kezdett lélegezni. Azonnal rohanhattak vele az ügyeletes állatorvoshoz, ahol a röntgenfelvétel döbbenetes képet mutatott - Ralph mellkasában nagy mennyiségű baktériummal teli folyadék gyűlt össze a szíve körül.

Az orvosok szerint mindezt egy idegentest, valószínűleg egy fűmag okozta, ami a séta során kerülhetett a testébe. Ellie azt írta:

El sem hiszem, hogy ezt le kell írnom… teljesen összetört a szívem. Hónapokig nem tudtuk, mi baja lehet, most pedig elveszítettük őt. Ha egyetlen ember is tanul ebből, már megérte elmondani

A fűmagok különösen veszélyesek, mert apró méretük és hegyes alakjuk miatt könnyen beakadnak a szőrbe, majd a kutya mozgásával bejuthatnak a bőr alá, vagy akár az orr-, fül-, illetve szájnyílásba is. Onnan aztán mélyebbre fúródhatnak, miközben baktériumokat juttatnak a szervezetbe. Ez fertőzéseket, tályogokat, sőt életveszélyes belső gyulladásokat is okozhat.

A tünetek attól függnek, hová került a fűmag. 

A leggyakoribb jelek:

  • hirtelen sántítás, mancsrágás vagy nyalogatás
  • fejrázás, füldörzsölés
  • tüsszögés, orrvakarás, orrfolyás
  • duzzanat, pirosság vagy váladékozás
  • szempirosság, hunyorgás vagy könnyezés

A megelőzés életmentő lehet. 

Az állatorvosok azt tanácsolják, hogy:

  • minden séta után alaposan vizsgáljuk át a kutyát, főleg nyáron és ősszel;
  • vágjuk rövidre a szőrt a mancsok között;
  • kerüljük a magas, magvas fűvel borított területeket, különösen forró, száraz időszakban.

Az RSPCA (Brit Állatvédelmi Egyesület) is hangsúlyozza, hogy a fűmagok a legártalmatlanabb helyről is bejuthatnak a testbe, és akár a mellkasig vándorolhatnak, ahol súlyos belső szövődményeket okozhatnak. Gyakori, hogy apró, folyadékkal teli duzzanat jelenik meg az ujjak között, ez már fertőzés jele lehet. Ha a mag a fülbe kerül, a kutya fejrázással, fejbillentéssel reagál, ha a szembe, akkor hunyorogni, pislogni kezd -írja a DailyStar.

Minden séta után ellenőrizzük kedvencünk testét, különösen a mancsokat és a füleket. Minél tovább marad bent egy fűmag, annál nagyobb kárt okozhat. Ha bármi szokatlant észlelünk, azonnal forduljunk állatorvoshoz

Ellie Tiktok-videója az alábbiakban megtekinthető!

@ellg94

💔 GRASS SEED AWARENESS 💔 Cannot even believe I’m writing this and my heart is broken. This weekend after weeks of our boy seeming withdrawn / sad which we thought was down to stomach upset, Ralph started to struggle to breath. We rushed to the Emergancy vets and they did a chest X-ray, showing his little body FULL of bacterial fluid surrounding his heart. They believe this is due to a foreign body, most likely a grass seed. This post is to spread awareness to check your dogs after walks, especially in the summer time. These little seeds from grass/ wheat fields can get into the body via ears, nose and mouth causing serious internal damage. We learnt this the hard way and our puppy dog is in intensive care right down being pumped with antibiotics 💔 On Monday we have a CT scan to try and locate this object. We do not know where it is located but lungs are suspected due to the severity of infection and fluid. Ralph nearly suffocated it was that bad and we had absolutely no idea this was building up inside. 💔 As a young couple, this boy is our world and we are heartbroken. We’ve decided to fight for him with everything we have. Financially we will not be able to afford this surgery due to crazy vet bills. Ralph will need major surgery, medication and serious recovery ❤️‍🩹 but he doesn’t deserve to die. He’s honestly the cutest, most precious dog who is only 1 years old. Never thought I’d do this but I’m coming to TikTok for help, so please, any little penny helps if you can. We’d be enternally greatful 😢💔 🐕 we just want him home. My go fund me link is here if you would like to donate: LINK IN BIO 🔗 Thanks for reading 😔

♬ Pieces of Memory - Carlos Carty

 

 

