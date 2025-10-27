Pintácsi Viki: „Megkerestem egy kutyasuttogót”

Az énekesnő már gyermekkorában is imádta az állatokat, ezért nem volt kérdés, hogy felnőttként örökbe fogad majd egy kutyust. Pintácsi Viki elárulta a hot! magazinnak, hogy Yeti annyira jó és kedves kutyus, hogy sosem volt szükség arra, hogy kutyasuliba járjanak vele.

Pintácsi Viki kilenc éve fogadta örökbe Yetit (Fotó: archív / hot! magazin)

Pintácsi Viki: „A névhez kerestünk kutyát”

Pintácsi Viki fia már azt megelőzően tudta, hogy hogyan hívják majd az új családtagot, mielőtt az az életük részévé vált volna. A tacskómentőknél aztán sikerült rátalálni arra a kutyusra, akire tökéletesen illett a név.

„Yeti tizenegy éves lesz novemberben – árulta el Viki. – Kilenc éve fogadtam örökbe, épp az állatok világnapján. A fiam szeretett volna egy tacsit, akit Yetinek hívnak, így – vicces módon – a névhez kerestünk kutyát. Felmentünk az internetre, rátaláltunk a Futrinka tacskómentőkre, akik szeretettel fogadtak minket, így Yeti hozzánk költözhetett.”

Az örökbefogás óta azonban Viki élete is megváltozott, és búcsút intettek a családi háznak. A jó gazdi esetében azonban fel sem merül, hogy magával vigye-e kedvencét. Vikiékkel együtt Yeti is elköltözött.

„Még kertes házba fogadtuk örökbe; azóta változott az élet, és elköltöztünk, de naponta többször eljárok vele sétálni.”

Gyakorta járjuk a Városligetet, akár többórás sétákat is teszünk, ő pedig közben rengeteget futkos.

Viki szerint Yetit mindenhol szívesen fogadják (Fotó: archív / hot! magazin)

„Megkerestem egy kutyasuttogót”

Az énekesnő szívében Yeti központi szerepet tölt be, olyannyira, hogy egy alkalommal kutyasuttogó segítségét is kérte annak érdekében, hogy a legjobb életet biztosíthassa a család kedvence számára.

„Sosem volt rossz kutya, így nem vittük kutyasuliba. Egyszer pár kérdéssel megkerestem egy kutyasuttogót, de többre nem volt szükség. Fiatalabb korában egyébként nagyon pörgős, eleven és határozott kutyus volt, de az utóbbi egy-két évben sokkal nyugodtabb.”

Nyitott és boldog lánykutya; már akkor is vidám volt, amikor a menhelyen találkoztunk.

„Sosem szomorú, nagyon elementáris. Bárhová megyek vele, megszeretteti magát. Semmilyen tiltott rész nincs számára a lakásban, még a hálószobában az ágyra is feljöhet; de ezzel a lehetőséggel ritkán él, szeret elkülönülve aludni. Ezenkívül változó, hol pihen – van saját fekhelye, de inkább a fotelben és a kanapén érzi jól magát.”