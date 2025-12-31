Elégedetlen a combjával az Exatlon színizom amazonja: Szabó Franciskától fájdalmat kérnek a rajongói

Szabó Franciska az Exatlonban mutatta meg hihetetlen teherbírását és a sport iránti elköteleződését. A bajnokok csapatát erősítő amazon küzdősportokban is remekel, bájait pedig szívesen mutatja meg közösségi oldalán. Most is így tett, két videót is megosztott, a rajongók pedig nem győznek betelni vele.

Izmos combjairól faggatta a rajongóit a Exatlon bajnokok csapatát erősítő amazon (Fotó: Instagram/Szabó Franciska)

Az Exatlon amazonja megolvasztotta a férfi szíveket

A csupa izom szőkeség két felvételt osztott meg, amin néhány kiló különbséggel látható, s azt kérdezte a követőket, melyiken tetszik jobban nekik.

„Mindenhogy tökéletes! A combizmaid jobban kirajzolódnak kevesebb kilónál” – vélekedett egy hozzászóló, mire Franciska a súlyával kapcsolatban elismerte, épp az a problémája, hogy ha felkúszik néhány kiló, az rögtön a combján látszik meg.

„Meglátásom szerint… tónusos és szép combjaid vannak. Bizonyára nem kevés meló van benne. Így OK, ahogy van. További szép napot” – bókolt egy újabb követője, míg mások még tovább mentek, Franciska combjairól ábrándozva.

„Istenek, ha ezek a combok beszorítanának…” – áradozott egy, míg voltak, akik arról álmodoztak, hogy Franciska a csupaizom lábaival érzékeny ponton rúgja meg őket. Ez nem is áll olyan messze a szexi amazontól, aki korábban dominaként tevékenykedett…

Szabó Franciska domina volt korábban

A szexi sportoló év elején elmondta, milyen extrém kérések érkeztek hozzá a férfiaktól.

„Volt olyan, hogy egy órán keresztül ölben cipelnem kellett a csávót. Volt olyan, hogy egy klienssel guggolnom kellett vagy felvenni a nyakamba és kitörésezni vele. De néha szokták azt is kérni, hogy rugdossam meg a t*küket. Arra jöttem rá, hogy ezek az emberek szerelmesek a fájdalomba: ahogy egyre jobban fáj nekik, úgy egyre jobban élvezik is. Én komolyan mondom, sokat tudtam tanulni tőlük azzal kapcsolatban, hogy ennyire elviselik a fájdalmat, és ez kellett ahhoz, hogy jó legyek az MMA-ban és a power slap-ben is” – mondta Franciska, aki a pofozó bajnokságokon is tarol.

„Biztos vannak emberek, akik ezt elítélik, de ez egy komfortzóna nekem és nagyon szeretem ezt csinálni. Mindig fel szoktam egy ilyen alkalom után frissülni. Ami úgymond erotikus ebben, az az, hogy sokan kérik, hogy bikiniben történjen a birkózás, de sosem meztelenül zajlik.”