„Az összesnél meg kell döglenem?” – Szabó Franciska besokallt

Az Exatlon és a Power Slap sztárja tavasszal súlyos lábtörést szenvedett, ami miatt az év végéig szüneteltetnie kell a versenyzést. Szabó Franciska most Instagram sztorijában mesélt a felépülésről, a fogyásról és az új kihívásokról, amikkel a baleset óta szembesült.
Az Exatlon Bajnok csapatának egykori sztárja, Szabó Franciska, vagy ahogy a világ a Power Slap világában ismeri, Sheena Bathory újabb kihívással néz szembe: súlyos lábtörés miatt egy időre fel kell függesztenie a versenyzést.
Franciska már gyerekkora óta versenyszerűen sportol, az elmúlt években pedig számos harcművészeti ágban próbálta ki magát. Nemrég azonban egy igazán extrém sportág, a Power Slap, vagyis a puszta kézzel mérkőzés iránt kezdett el érdeklődni. A versenyzők itt hatalmas ütéseket mérnek az ellenfelük arcára, céljuk pedig, hogy kiüssék a „partner” vagy a folytatásra képtelenné tegyék. Franciska gyorsan a világ egyik legjobb versenyzőjévé vált: volt, hogy mindössze egyetlen ütéssel győzött ellenfele felett.
A sportban és az Exatlonban is bebizonyította, hogy kemény fából faragták. Az elmúlt években komoly izomzatra tett szert, így sokan azt gondolnák, nincs olyan, aki szembe merne vele állni. Ám a magánéletében komoly traumákat is megélt: évekkel ezelőtt esküvőjük előtt egy nappal a volt férje először emelt rá kezet, amit máig nem tudott teljesen feldolgozni.
A tavasszal történt baleset azonban új kihívást hozott: eltörte a lábfejét, ami többszörösére dagadt. A sérülés miatt az év végéig nem tud versenyezni, és az edzéseket is szüneteltetnie kellett. Instagramján őszintén beszélt a fogyás nehézségeiről.
Nekem miért olyan nehéz lefogynom? Az összesnél meg kell döglenem
– futás közben, lihegve panaszkodott Franciska.
Bár a felépülés lassú folyamat, úgy néz ki, Franciska már jobban van: elkezdett keményen edzeni, és küzd a kilóival, hogy minél előbb visszakerüljön versenysúlyába. Jelenleg fut, kevesebbet eszik, és célja, hogy a felépülés ideje alatt 9 kilót adjon le, hogy újra a pályán bizonyíthasson.
Bár a lábtörés komoly akadályt jelent, Franciska eltökélt: hamarosan újra a pályán bizonyíthatja, miért lett a Power Slap világ egyik legjobb versenyzője.
