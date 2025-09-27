„Az összesnél meg kell döglenem?” – Szabó Franciska besokallt

Az Exatlon Bajnok csapatának egykori sztárja, Szabó Franciska, vagy ahogy a világ a Power Slap világában ismeri, Sheena Bathory újabb kihívással néz szembe: súlyos lábtörés miatt egy időre fel kell függesztenie a versenyzést.

Szabó Franciska Power Slap világbajnok (Fotó: Instagram)

Szabó Franciska Power Slap: Egy ütés, ami mindent eldönthet

Franciska már gyerekkora óta versenyszerűen sportol, az elmúlt években pedig számos harcművészeti ágban próbálta ki magát. Nemrég azonban egy igazán extrém sportág, a Power Slap, vagyis a puszta kézzel mérkőzés iránt kezdett el érdeklődni. A versenyzők itt hatalmas ütéseket mérnek az ellenfelük arcára, céljuk pedig, hogy kiüssék a „partner” vagy a folytatásra képtelenné tegyék. Franciska gyorsan a világ egyik legjobb versenyzőjévé vált: volt, hogy mindössze egyetlen ütéssel győzött ellenfele felett.

Szabó Franciska Exatlonos szereplése által tűnt fel és vált ismertté a tévénézők számára (Fotó: Instagram)

Traumák a múltból

A sportban és az Exatlonban is bebizonyította, hogy kemény fából faragták. Az elmúlt években komoly izomzatra tett szert, így sokan azt gondolnák, nincs olyan, aki szembe merne vele állni. Ám a magánéletében komoly traumákat is megélt: évekkel ezelőtt esküvőjük előtt egy nappal a volt férje először emelt rá kezet, amit máig nem tudott teljesen feldolgozni.

Szabó Franciska komoly sportmúlttal rendelkezik (Fotó: Mediaworks Archív)

Csúnya sérülés: Lábtörés és kilók

A tavasszal történt baleset azonban új kihívást hozott: eltörte a lábfejét, ami többszörösére dagadt. A sérülés miatt az év végéig nem tud versenyezni, és az edzéseket is szüneteltetnie kellett. Instagramján őszintén beszélt a fogyás nehézségeiről.

Nekem miért olyan nehéz lefogynom? Az összesnél meg kell döglenem

– futás közben, lihegve panaszkodott Franciska.

Bár a felépülés lassú folyamat, úgy néz ki, Franciska már jobban van: elkezdett keményen edzeni, és küzd a kilóival, hogy minél előbb visszakerüljön versenysúlyába. Jelenleg fut, kevesebbet eszik, és célja, hogy a felépülés ideje alatt 9 kilót adjon le, hogy újra a pályán bizonyíthasson.

Bár a lábtörés komoly akadályt jelent, Franciska eltökélt: hamarosan újra a pályán bizonyíthatja, miért lett a Power Slap világ egyik legjobb versenyzője.