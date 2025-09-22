Bőrszerkóban feszült a formás bombázó: Szabó Franciska szexi motoros szerkót villantott

Szabó Franciska ismét nem hagyta nyugodni követőit: egy új környezetben, a szokásos szexi stílusában mutatkozott az Instagramon.

Szabó Franciska ismételten megörvendeztette a követőit Fotó: Instagram

Vajon Szabó Franciska egy újabb sportágban próbálja ki magát?

Szabó Franciska előtt nincs lehetetlen, amit nem is bizonyíthatná más jobban, mint a sportágakban megszerzett eredményei. Eddig számos kategóriában kipróbálta magát, és sosem veszített. A sportolás mellett igyekszik arra is odafigyelni, hogy igazi vad, szexi képekkel jutalmazza a követőit: ezúttal egy aprócska felsőben, bukósisakban, testhez simuló nadrágban és tornacipőben pózol a sportoló egy motorral az oldalán.

Franciska egyébként az Egyesült Államokban a Sheena Bathory nevet használva vált ismertté, amikor csatlakozott a Power Slap látványos és kemény sportjához, ahol a résztvevők pofonokkal küzdenek egymás ellen. Ő lett az első nő, aki ebben a szakágban kiütéssel tudott nyerni, ezzel sporttörténelmet írva. Emellett kipróbálta magát az amatőr MMA-ban is, ahol határozott és erőteljes szereplésével szintén nagy figyelmet keltett.