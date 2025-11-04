Világsztár kutyafotós Budapesten! Ekkor érkezik Christian Vieler

A közösségi médiában és a gazdik körében sem kell bemutatni Christian Vielert, aki mindkét közegben igen nagy népszerűségnek örvend. Mindez nem is a véletlen műve, hiszen a világsztár kutyafotós képeit elnézegetve még a nem kutyások is ámulatba esnek. Most pedig itt az alkalom, hogy a magyar rajongók személyesen is találkozzanak a világszerte ismert és elismert kutyafotóssal, miután Christian Vieler három napra Budapestre érkezik!

Nem csak a kutyusok, a világsztár kutyafotós is jól tud pózolni. Fotó: Christian Vieler-Kircher / JOSERA

Ekkor érkezik a világsztár kutyafotós

A nemzetiségét tekintve német, hivatását nézve pedig kutyafotós Christian Vieler egy háromnapos, ingyenes családbarát programmal várja a gazdikat és gyerekeket november 8–10. között az Etele Plázában. A rendezvényen előzetes regisztrációhoz kötött élő fotózások is lesznek, de emellett minden kutyabarát megtalálhatja majd a számításait, hiszen

válogatott fotókiállítás,

kutyaszakértők,

gyerekprogramok és

nyereményjátékok

teszik teljessé az élményt.

Ráadásul mindezt a kutyák jólléte érdekében is történik, azaz a gazdik összeköthetik a kellemest a hasznossal.

Christian Vieler igazi kutyafotós jelenség. Ikonikus „dogs catching treats” (kutyák jutalomfalatot kapnak) fotói a nemzetközi sajtó és a kutyatartók egyöntetű kedvencei. A német fotós nagy empátiával és végtelen türelemmel kapcsolódik minden egyes kutyához, és pontosan a megfelelő pillanatban exponálva minden kutyát saját, egyedi arckifejezésével mutat meg képein.

A varázs az arcban van: amikor a falat a levegőbe repül, a kutya ösztönei és mimikája egy szempillantásra mindent megmutatnak. Én csak előkészítem a fényt, apró, biztonsággal elkapható és finom jutalomfalatot dobunk, aztán elkapom a reakciót. Nem is kell feltétlenül, hogy a kutya ténylegesen elkapja a falatot, a reakciója a lényeg

– árulta el Christian Vieler.

"Most elkapom, most tuti elkapom!" - akárcsak a világsztár kutyafotós ezt a pillanatot. Fotó: Christian Vieler-Kircher / JOSERA

A kutyatartók kedvenc fotósa az állateledeleket gyártó Josera céggel való együttműködése keretében látogat el a magyar fővárosba egy nemzetközi turné részeként. A budapesti rendezvény keretében november 8-a és 10-e között a látogatók bepillantást nyerhetnek a különleges "flying treats" fotózásba, megtekinthetik a fotós válogatott best of sorozatát, kérdezhetnek a kutyaszakértőktől, nyereményjátékon és családi programokon vehetnek részt. A Vieler-fotózás előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig korlátozott, amit itt lehet elintézni.