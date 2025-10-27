Csoda: terápiás kutya segített felébreszteni egy beteget a kómából

Scrunchie, a golden retriever kutyus egy floridai nő számára igazi kincsnek bizonyult, miután segített neki felébredni a mesterséges kómából. Október 22-én, szerdán Scrunchie (terápiás kutya) és társai, a terápiás kutyák Honey Crisp és Timmons részt vettek a Pembroke Pines-i Memorial Hospital West kórházban tartott sajtótájékoztatón, amelyen Priscilla Timmons figyelemre méltó felépülését ünnepelték.

Kómából ébredt fel a nő, akihez odament egy terápiás kutya Fotó: freepik.com

Kómából ébredt fel egy terápiás kutya miatt

Timmons, aki a sajtótájékoztatóról videót tett közzé Facebook-oldalán, elmondta a riportereknek, hogy március 13-án, közvetlenül azelőtt, hogy elájult, SMS-t küldött édesanyjának a fürdőszobából, segítségért kérve, miután súlyos tüdőembóliát kapott, amely három szívleállást és többszervi elégtelenséget okozott.

Harmadik szívmegállása után az orvosok beszéltek a családtagokkal, hogy mindössze 10 százalékot adnak a túlélésre. Dr. Daniel Mayer, a Memorial Healthcare System kritikus állapotú betegek ellátásának vezetője a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a helyzet valóban reménytelennek tűnt, és ő és egy kollégája kénytelenek voltak közölni a rossz hírt a családjával.

Az intenzív osztályon az állapota romlott, és szívleállás következett be. Az intenzív osztályunk csapatának köszönhetően, akik 40 percig tartó szívizom-összehúzódás hiánya ellenére sem adták fel, sikerült elérnünk a szívműködés újraindulását

– idézi szavait a People.

Timmons 21 kimerítő napot töltött a kórházban, miközben küzdött a szervek leállása és a mozgáskorlátozottság ellen. Végül mesterséges kómába helyezték.

Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy akkor ezen az elkeserítő helyzeten hogyan tudott segíteni egy kutya. A kutya idomára egy csemegét tett a nő keze mellé, amely laposan feküdt a kórházi ágyon. Amikor Scrunchie az orrával a csemegét kereste, megérintette a nő kezét, és elkezdte dörgölőzni.

Azelőtt Timmons azt mondta, hogy bár hallotta a körülötte lévő hangokat, nem tudott mozogni és kinyitni a szemét.

Azt gondoltam: ó, istenem, kómában vagyok. Aztán rájöttem, hogy az emberek tényleg hallanak, amikor kómában vagy

– utalt később Timmons arra, hogy valóban hallotta környezetét.