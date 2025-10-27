Csoda: terápiás kutya segített felébreszteni egy beteget a kómából
Valóságos csoda történt. Terápiás kutya szagolta meg a kómában fekvő beteg kezét, következő percben pedig felébredt.
Scrunchie, a golden retriever kutyus egy floridai nő számára igazi kincsnek bizonyult, miután segített neki felébredni a mesterséges kómából. Október 22-én, szerdán Scrunchie (terápiás kutya) és társai, a terápiás kutyák Honey Crisp és Timmons részt vettek a Pembroke Pines-i Memorial Hospital West kórházban tartott sajtótájékoztatón, amelyen Priscilla Timmons figyelemre méltó felépülését ünnepelték.
Kómából ébredt fel egy terápiás kutya miatt
Timmons, aki a sajtótájékoztatóról videót tett közzé Facebook-oldalán, elmondta a riportereknek, hogy március 13-án, közvetlenül azelőtt, hogy elájult, SMS-t küldött édesanyjának a fürdőszobából, segítségért kérve, miután súlyos tüdőembóliát kapott, amely három szívleállást és többszervi elégtelenséget okozott.
Harmadik szívmegállása után az orvosok beszéltek a családtagokkal, hogy mindössze 10 százalékot adnak a túlélésre. Dr. Daniel Mayer, a Memorial Healthcare System kritikus állapotú betegek ellátásának vezetője a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a helyzet valóban reménytelennek tűnt, és ő és egy kollégája kénytelenek voltak közölni a rossz hírt a családjával.
Az intenzív osztályon az állapota romlott, és szívleállás következett be. Az intenzív osztályunk csapatának köszönhetően, akik 40 percig tartó szívizom-összehúzódás hiánya ellenére sem adták fel, sikerült elérnünk a szívműködés újraindulását
– idézi szavait a People.
Timmons 21 kimerítő napot töltött a kórházban, miközben küzdött a szervek leállása és a mozgáskorlátozottság ellen. Végül mesterséges kómába helyezték.
Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy akkor ezen az elkeserítő helyzeten hogyan tudott segíteni egy kutya. A kutya idomára egy csemegét tett a nő keze mellé, amely laposan feküdt a kórházi ágyon. Amikor Scrunchie az orrával a csemegét kereste, megérintette a nő kezét, és elkezdte dörgölőzni.
Azelőtt Timmons azt mondta, hogy bár hallotta a körülötte lévő hangokat, nem tudott mozogni és kinyitni a szemét.
Azt gondoltam: ó, istenem, kómában vagyok. Aztán rájöttem, hogy az emberek tényleg hallanak, amikor kómában vagy
– utalt később Timmons arra, hogy valóban hallotta környezetét.
Egy ponton emlékezett rá, hogy azt mondták neki, hogy egy nagyon különleges látogatója van – és ez végül hatalmas fordulópontot jelentett. „Ekkor éreztem meg a mancsát, és akkor tudtam megmozdítani az ujjaimat, és felemelni a kezemet az ágyról a levegőbe. Mint nagy kutyabarát, ez adott nekem minden motivációt, hogy minél többet foglalkozzak vele.”
Ezt követően döbbenetes módon felébredt a kómából. Miután kiengedték a kórházból, Timmons lassan felépült, de néhány hónapja ismét a sürgősségire került, mert rosszul érezte magát.
Az elméje még tréfát űzött vele, nem hagyta, hogy biztonságban érezze magát, de végül megnyugodott és azóta jobban érzi magát. Megfogadta, hogy nem hagyja kárba veszni ezt a csodát és létrehozott egy weboldalt, amely a vérrögökkel való tudatosságot emeli ki fő profiljának.
Azt vallja, hogy a hit és az orvostudomány kéz a kézben járnak.
