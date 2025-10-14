Félrediagnosztizálta az orvos saját asszisztensüket - ebbe halt bele a férfi

Egy 28 éves egészségügyi asszisztens meghalt, miután a saját munkahelyén, a norfolki King’s Lynnben található Queen Elizabeth Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvosok nem ismerték fel, hogy életveszélyes artériás elzáródása alakult ki – hangzott el a vizsgálat során.

Cameron Lamb rosszul lett munka közben, ezért segítséget kért a sürgősségin, de az orvosok kiszáradásra és mellkasi fertőzésre gyanakodtak. Folyadékot és paracetamolt kapott, majd antibiotikumot írtak fel neki, és taxival hazaküldték. Másnap otthonában holtan találták, miután édesanyja értesítette a szomszédokat, hogy nézzenek rá. A boncolás szerint tüdőembólia okozta a halálát – írja a Daily Mail.

Az artériát elzáró vérrögöt mélyvénás trombózis válthatta ki, amely gyakran hosszas mozdulatlanság után, például repülés közben alakul ki. A norwichi vizsgálaton Lamb családja bírálta az A&E személyzetét, amiért nem vették észre a tüneteket, és nem kérdezték meg, hogy repült-e nemrég. Öt nappal korábban tért haza egy egyiptomi nyaralásról.

A kórház radiológus szakorvosa, Dr. Sarah Fleming elmondta, hogy Lamb halála után belső vizsgálat indult, és azóta plakátokat helyeztek ki az osztályon, amelyek arra kérik a betegeket, hogy tájékoztassák az orvosokat, ha nemrég repültek. Lamb édesanyja, Carol Steel elfogadhatatlannak nevezte, hogy a halálos állapot fel sem merült, és azt mondta, a kórházi sztenderdeket nem tartották be.

Miért nem kérdezte meg senki, hogy a napbarnított bőre alapján talán most jött haza a nyaralásból? Ez egy alapvető kérdés, amit minden beteg esetében fel kell tenni. Hogyan küldhettek haza egy 28 éves férfit ilyen állapotban? Ez teljesen elfogadhatatlan volt

– mondta.

Lamb öt éve dolgozott a kórházban, és a szabadságáról visszatérve a második munkanapján, egy éjszakai műszak során kezdte rosszul érezni magát. Főnöke javaslatára ment be a sürgősségire, ahol vizsgálatokat végeztek rajta. Az A&E az ország legrosszabbul teljesítő kórházának minősült a hivatalos adatok alapján.

A kedvelt, figyelmes dolgozó, aki szeretett utazni, intravénásan kapott folyadékot és paracetamolt, miután szívdobogásra és magas pulzusra panaszkodott. Éjfél után engedték el, és taxival ment haza a West Lynnben lévő ikerházba, ahol édesanyjával lakott. Steel a ház videókaputelefonján keresztül látta, hogy fia nehezen lélegzik. Reggel nyolc körül beszélt vele, majd egyre jobban aggódott, ezért megkérte a szomszédokat, hogy nézzenek rá. A fiút a kanapén, eszméletlen állapotban találták, és a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni.