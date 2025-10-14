Félrediagnosztizálta az orvos saját asszisztensüket - ebbe halt bele a férfi
Kollégái félrediagnosztizálták és hazaküldték a sürgősségiről. Az orvos mellkasi fertőzésre gyanakodott.
Egy 28 éves egészségügyi asszisztens meghalt, miután a saját munkahelyén, a norfolki King’s Lynnben található Queen Elizabeth Kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvosok nem ismerték fel, hogy életveszélyes artériás elzáródása alakult ki – hangzott el a vizsgálat során.
Cameron Lamb rosszul lett munka közben, ezért segítséget kért a sürgősségin, de az orvosok kiszáradásra és mellkasi fertőzésre gyanakodtak. Folyadékot és paracetamolt kapott, majd antibiotikumot írtak fel neki, és taxival hazaküldték. Másnap otthonában holtan találták, miután édesanyja értesítette a szomszédokat, hogy nézzenek rá. A boncolás szerint tüdőembólia okozta a halálát – írja a Daily Mail.
Az artériát elzáró vérrögöt mélyvénás trombózis válthatta ki, amely gyakran hosszas mozdulatlanság után, például repülés közben alakul ki. A norwichi vizsgálaton Lamb családja bírálta az A&E személyzetét, amiért nem vették észre a tüneteket, és nem kérdezték meg, hogy repült-e nemrég. Öt nappal korábban tért haza egy egyiptomi nyaralásról.
A kórház radiológus szakorvosa, Dr. Sarah Fleming elmondta, hogy Lamb halála után belső vizsgálat indult, és azóta plakátokat helyeztek ki az osztályon, amelyek arra kérik a betegeket, hogy tájékoztassák az orvosokat, ha nemrég repültek. Lamb édesanyja, Carol Steel elfogadhatatlannak nevezte, hogy a halálos állapot fel sem merült, és azt mondta, a kórházi sztenderdeket nem tartották be.
Miért nem kérdezte meg senki, hogy a napbarnított bőre alapján talán most jött haza a nyaralásból? Ez egy alapvető kérdés, amit minden beteg esetében fel kell tenni. Hogyan küldhettek haza egy 28 éves férfit ilyen állapotban? Ez teljesen elfogadhatatlan volt
– mondta.
Lamb öt éve dolgozott a kórházban, és a szabadságáról visszatérve a második munkanapján, egy éjszakai műszak során kezdte rosszul érezni magát. Főnöke javaslatára ment be a sürgősségire, ahol vizsgálatokat végeztek rajta. Az A&E az ország legrosszabbul teljesítő kórházának minősült a hivatalos adatok alapján.
A kedvelt, figyelmes dolgozó, aki szeretett utazni, intravénásan kapott folyadékot és paracetamolt, miután szívdobogásra és magas pulzusra panaszkodott. Éjfél után engedték el, és taxival ment haza a West Lynnben lévő ikerházba, ahol édesanyjával lakott. Steel a ház videókaputelefonján keresztül látta, hogy fia nehezen lélegzik. Reggel nyolc körül beszélt vele, majd egyre jobban aggódott, ezért megkérte a szomszédokat, hogy nézzenek rá. A fiút a kanapén, eszméletlen állapotban találták, és a kiérkező mentősök már nem tudták megmenteni.
Egy nővér, aki azon az éjszakán szintén dolgozott a kórházban, elmondta, hogy Lamb panaszkodott, nem érzi jól magát, ezért elkísérte a sürgősségire, hogy biztosan ellássák. Utoljára hajnali egy óra körül látta, amikor a kórház lépcsőjén ült, és a taxijára várt. A nővér szerint a férfi megmutatta neki az antibiotikumos receptet, amit az orvosok adtak neki, mert mellkasi fertőzésre gyanakodtak.
Később egy kollégám hívott, hogy Cameron meghalt. Sokkolt a hír. Mindenki szerette őt a személyzet és a betegek közül is
– mondta.
Lambnak nem volt korábban komoly egészségügyi problémája. Utolsó háziorvosi kapcsolata 2022-ben történt, amikor telefonon keresztül kért betegszabadságot.
Senki nem vonta felelősségre az orvosokat
A halottkém, Joanna Thompson megállapította, hogy a férfi halálát egy vérrög okozta, és természetes halálként minősítette az esetet, mivel kollégái úgy vélték, fertőzése van, és ennek megfelelő kezelést kapott.
A kórház orvosi igazgatója, Rebecca Martin részvétét fejezte ki a családnak, és kijelentette: „Cameron kedvelt kolléga volt a Queen Elizabeth Kórházban, és nagyon hiányzik mindenkinek. Átvizsgáltuk az esetét, és megosztottuk a tapasztalatokat a személyzettel, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire nehéz felismerni a tüdőembóliát, ha a tünetek nem egyértelműek.”
