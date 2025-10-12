„Nem tudok enni és nem bírok aludni nélküled...” – Az iskolában hunyt el a nyolcéves Olivia, összeomlott az édesanyja

Egyelőre ismeretlen okokból vesztette életét egy mindössze nyolcéves kislány. Olivia Grace Huxternél a héten egy walesi általános iskolában egészségügyi probléma lépett fel, majd tragikus módon nem sokkal később a kórházban elhunyt.

Egyelőre ismeretlen okokból vesztette életét a nyolcéves Olivia / Fotó: Online Marketing / unsplash.com – Képünk illusztráció

Nem tudni, mi okozta a nyolcéves Olivia halálát

Én csodaszép kislányom, nem tudok enni és nem bírok aludni nélküled

– mondta el a szörnyű veszteséget követően a kislány édesanyja, Melanie.

A hírek szerint Olivia-Grace Ferndale-ben, Rhonddában élt: a rendőrség jelenleg a boncolási vizsgálat eredményeire vár, hogy megállapítsák a halál okát. Egy családtag „furcsa balesetet” emlegetett, de hangsúlyozta, hogy senkit sem hibáztatnak a történtekért.

Családként szeretnénk mindenkinek megköszönni a kedves üzeneteket és a felénk irányuló szeretetet. Összetörtek vagyunk, és próbáljuk feldolgozni azt, ami történt. Szeretnénk, ha az emberek tudnák, senki sem hibázott, mindez egy furcsa baleset következménye

– mondta el az említett rokon.

Az intézmény, a Penrhys Általános Iskola csütörtökön bezárta kapuit a tragédiát követően, majd pénteken ismét megkezdte a működését. Az iskola szerdán egy szívhez szóló üzenetet tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben kifejezte háláját a szülők támogatásáért.

Még egyszer köszönjük a támogatásukat és a délutáni kedves üzeneteiket. A szeretett iskolánkban ma délután történt traumatikus esemény miatt holnap zárva tartunk minden gyermek számára. Az iskola pénteken ismét megnyitja kapuit a diákok és a személyzet előtt

– írták a bejegyzésben.

A dél-walesi rendőrség vizsgálja egy nyolcéves kislány hirtelen halálát Ferndale-ben. A mentőszolgálatokat szerdán, október 8-án, nem sokkal 14 óra után riasztották a ferndale-i Penrhys Általános Iskolába egy egészségügyi probléma miatt. A kislányt kórházba szállították, ahol nem sokkal később meghalt. Nincsenek gyanús körülmények, és a halottkém megbízásából folyamatban van a vizsgálat

– tette hozzá a dél-walesi rendőrség szóvivője, mialatt Julie Edwards tanácsos mindenkit biztosított arról, hogy hamarosan további információkat tesznek közzé a tragikus esetről.

A dél-walesi rendőrség teljeskörűen vizsgálja a történteket, és hamarosan további részleteket tesznek közzé. Még nagyon korai szakaszban jár a nyomozásuk, ezért arra kérik a lakosságot, ne találgassanak, hogy elkerüljék a téves információk terjedését. Amint több információm lesz, amelyet megoszthatok, frissíteni fogom a bejegyzést

– jelentette be a tanácsos a közösségi médiában megosztott nyilatkozatában, a Daily Star beszámolója szerint.