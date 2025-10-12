RETRO RÁDIÓ

„Nem tudok enni és nem bírok aludni nélküled...” – Az iskolában hunyt el a nyolcéves Olivia, összeomlott az édesanyja

A nyolcéves kislányt az iskolából vitte el a mentő, ám nem sokkal később, a kórházban elhunyt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 11:00
Módosítva: 2025.10.12. 12:41
édesanya vizsgálat tragikus haláleset nyolcéves kislány

Egyelőre ismeretlen okokból vesztette életét egy mindössze nyolcéves kislány. Olivia Grace Huxternél a héten egy walesi általános iskolában egészségügyi probléma lépett fel, majd tragikus módon nem sokkal később a kórházban elhunyt. 

orvos, doktor, kislány, beteg, kórház
Egyelőre ismeretlen okokból vesztette életét a nyolcéves Olivia / Fotó: Online Marketing /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Nem tudni, mi okozta a nyolcéves Olivia halálát

Én csodaszép kislányom, nem tudok enni és nem bírok aludni nélküled

– mondta el a szörnyű veszteséget követően a kislány édesanyja, Melanie.

A hírek szerint Olivia-Grace Ferndale-ben, Rhonddában élt: a rendőrség jelenleg a boncolási vizsgálat eredményeire vár, hogy megállapítsák a halál okát. Egy családtag „furcsa balesetet” emlegetett, de hangsúlyozta, hogy senkit sem hibáztatnak a történtekért.

Családként szeretnénk mindenkinek megköszönni a kedves üzeneteket és a felénk irányuló szeretetet. Összetörtek vagyunk, és próbáljuk feldolgozni azt, ami történt. Szeretnénk, ha az emberek tudnák, senki sem hibázott, mindez egy furcsa baleset következménye

– mondta el az említett rokon.

Az intézmény, a Penrhys Általános Iskola csütörtökön bezárta kapuit a tragédiát követően, majd pénteken ismét megkezdte a működését. Az iskola szerdán egy szívhez szóló üzenetet tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben kifejezte háláját a szülők támogatásáért.

Még egyszer köszönjük a támogatásukat és a délutáni kedves üzeneteiket. A szeretett iskolánkban ma délután történt traumatikus esemény miatt holnap zárva tartunk minden gyermek számára. Az iskola pénteken ismét megnyitja kapuit a diákok és a személyzet előtt

– írták a bejegyzésben.

A dél-walesi rendőrség vizsgálja egy nyolcéves kislány hirtelen halálát Ferndale-ben. A mentőszolgálatokat szerdán, október 8-án, nem sokkal 14 óra után riasztották a ferndale-i Penrhys Általános Iskolába egy egészségügyi probléma miatt. A kislányt kórházba szállították, ahol nem sokkal később meghalt. Nincsenek gyanús körülmények, és a halottkém megbízásából folyamatban van a vizsgálat

– tette hozzá a dél-walesi rendőrség szóvivője, mialatt Julie Edwards tanácsos mindenkit biztosított arról, hogy hamarosan további információkat tesznek közzé a tragikus esetről. 

A dél-walesi rendőrség teljeskörűen vizsgálja a történteket, és hamarosan további részleteket tesznek közzé. Még nagyon korai szakaszban jár a nyomozásuk, ezért arra kérik a lakosságot, ne találgassanak, hogy elkerüljék a téves információk terjedését. Amint több információm lesz, amelyet megoszthatok, frissíteni fogom a bejegyzést

– jelentette be a tanácsos a közösségi médiában megosztott nyilatkozatában, a Daily Star beszámolója szerint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu