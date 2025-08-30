„300-zal vert a kisbabánk szíve, kérték, vegyünk tőle búcsút” – mondta az édesanya

A doveri Jack és Chloe Giles azonnal az ashfordi William Harvey Kórházba sietett a kisbabájával, az alig 3 hetes Erinnel, miután a csöppség hirtelen rosszul lett. A szülők nem reagálták túl a dolgot, valóban komoly egészségügyi probléma lépet fel a kicsinél.

300-at vert percenként a baba szíve, rohantak vele a kórházba az aggódó szülők (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

A kisbaba szíve veszélyesen gyorsan vert

Az orvosok órákon át küzdöttek a 22 napos baba életéért 2024-ben, karácsony másnapján, Kiderült, hogy a baba szíve kardiogén sokkba került, ezért vált szívritmusa életveszélyesen szabálytalanná. A szakértők figyelmeztették a szülőket, hogy Erinnek gépi lélegeztetésre, valamint egy rendkívül kockázatos eljárásra lesz szüksége, amellyel sokkszerűen megpróbálják visszaállítani a szívét a biztonságos ritmusba. Ugyanakkor hoztátették: semmilyen garancia nincs a túlélésére.

Erint végül Wolff–Parkinson–White-szindrómával diagnosztizálták, ez egy ritka szívbetegség, ami kórosan gyors szívritmushoz vezet. Egy időben Erin szíve több mint négyszer gyorsabban vert a normálisnál – írja a Mirror.

Először azt mondták nekünk, Erin nem fogja túlélni. Felhívtuk a nagyszüleit, hogy jöjjenek, és búcsúzzanak el tőle. El sem tudjátok képzelni, mekkora megkönnyebbülés volt, amikor mégis sikerült megmenteni. Az édesapám egy évvel korábban halt meg szívbetegségben

– idézte Chloe szavait írja a Mirror.

Erin azóta hazatérhetett, de továbbra is folyamatos felügyelet alatt áll, és napi gyógyszereket szed, hogy biztonságos keretek között tartsák az egészségi állapotát.