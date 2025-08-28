RETRO RÁDIÓ

Tragédiába torkollott az egzotikus születésnap

A levegőben érte a halál.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.08.28. 15:00
Andrés Castro Bolíviában ünnepelte felesége születésnapját, de a hazafele tartó repülőúton rosszul lett, így a gép kényszerleszállást hajtott végre. Kiderült, hogy az édesapa szívrohamot kapott, de sajnos nem élte túl a történteket.

Szívrohamot kapott a repülőgépen

Meghalt egy férfi, miután szívrohama lett egy családi nyaralás után hazafele tartva, a repülőn. A 39 éves Andrés Castro felesége, Suanny születésnapját ünnepelte Bolíviában, de a visszaúton hirtelen leállt a légzése. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre Kolumbiában, ahol Andrést kórházba szállították, de hétfőn halottnak nyilvánították.

Nem is képzeltük volna, hogy ilyen hamarosan szembe kell néznünk ezzel a gyásszal

– idézi testvére, Teo Ramirez szavait a Mirror.

A család létrehozott egy GoFundMe-oldalt, hogy pénzt gyűjtsenek Castro édesapjának, hogy Oregonba szállíthassák a fiú holttestét. Eddig 15 ezer dollárt gyűjtöttek, de a család szerint legalább 25 ezerre lesz szükség a költségek fedezésére.

A tragédia előtt Andrés és Suanny meglátogatták Suanny családját Bolíviában, mivel a nőnek születésnapja volt. A család által létrehozott adománygyűjtő oldal azt is részletezi, hogy Andrés és testvéreinek maguknak kellett gondoskodniuk beteg édesanyjukról, akinek szívelégtelensége volt. 

A család számára most az a legfontosabb küldetés, hogy Andrés testét mielőbb hazaszállítsák és elbúcsúzhassanak tőle, tisztességgel.

 

 

