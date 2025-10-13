Borzalmas állapotban a Petőfi híd, mégsem újítják fel

Noha lenne rá pénz, mégsem történik semmi. A Petőfi híd pedig marad olyan, amilyen. Pedig elképesztő állapotban van, lassan már életveszélyes lesz.
Egészen elképesztő állapotban van a Petőfi híd. Lassan ott tartunk, hogy életveszélyes lesz, a Tisza-Karácsony-Vitézy trió mégis másra költ. Pedig minél később állnak neki a felújításnak, annál többe fog kerülni.
A szerkezete elöregedett:
a szigetelések élettartama lejárt:
a saruk valószínűleg cserére szorulnak:
és szinte minden elemét a rozsda marja.
Ha ez nem lenne elég, a híd bizonyos szakaszai valódi veszélyt hordoznak. Vagyis nem csak az a gond, hogy a híd nem szép.
"A Petőfi híd állapota az utóbbi években kritikussá vált. A szerkezeti elemei elhasználódnak, a burkolat és a dilatációs szerkezetek folyamatosan romlanak, valamint a közúti és közösségi közlekedés biztonságát egyre nagyobb mértékben veszélyeztetik. A híd tragikus műszaki állapota miatt a felújítás halaszthatatlanná vált. Azt javasoltuk, hogy az uniós források újratárgyalásával élvezzen elsőbbséget a híd felújítása. A városvezetés ebben a kérdésben is megfutamodott és a kormányt hibáztató módosító javaslattal tulajdonképpen azt üzenték, hogy nem hajlandóak tenni semmit a Petőfi híd állapotáért, így a budapestiek közlekedésbiztonságáért" - mondta el a Metropolnak Szécsényi Dániel, a fővárosi Fidesz-frakció képviselője.
A Margit híd felújítása után az volt a kérdés, hogy melyik legyen a következő budapesti híd, amelyet rekonstruálni kell, a Lánchíd vagy a Petőfi. A szakemberek szerint mind a kettő nagyjából ugyanolyan állapotban volt akkor. Végül a Lánchídra esett a választás, a Petőfi híddal pedig azóta sem történt semmi, pedig utóbbi 1980 óta nem esett át érdemi szerkezeti beavatkozáson, felújításon.
Még a híd felújításának tervezési folyamata sem kezdődött meg, pedig az is eltart 1-2 évig. A városvezetés tud a problémáról, de nem tesz semmit.
A helyzet komoly, és a halogatás minden nappal csak növeli a költségeket. A kormánypártok források átcsoportosítását javasolják. Nem véletlen, hiszen több pályázatot is nyert a főváros, ezekből komoly pénzek érkeznek Budapestre. Csak a Tisza-Karácsony-Vitézy trió ezt nem a Petőfi hídra akarja költeni.
"Sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat" – mondta el Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője a Magyar Nemzetnek.
