Borzalmas állapotban a Petőfi híd, mégsem újítják fel

Egészen elképesztő állapotban van a Petőfi híd. Lassan ott tartunk, hogy életveszélyes lesz, a Tisza-Karácsony-Vitézy trió mégis másra költ. Pedig minél később állnak neki a felújításnak, annál többe fog kerülni.

Van olyan rész, ahol több száz méteres összefüggő rozsda alakult ki - így néz ki a Petőfi híd

Fotó: Gáll Regina

A szerkezete elöregedett:

Fotó: Gáll Regina

a szigetelések élettartama lejárt:

Fotó: Gáll Regina

a saruk valószínűleg cserére szorulnak:

Fotó: Metropol

és szinte minden elemét a rozsda marja.

Fotó: Gáll Regina

Ha ez nem lenne elég, a híd bizonyos szakaszai valódi veszélyt hordoznak. Vagyis nem csak az a gond, hogy a híd nem szép.

"A Petőfi híd állapota az utóbbi években kritikussá vált. A szerkezeti elemei elhasználódnak, a burkolat és a dilatációs szerkezetek folyamatosan romlanak, valamint a közúti és közösségi közlekedés biztonságát egyre nagyobb mértékben veszélyeztetik. A híd tragikus műszaki állapota miatt a felújítás halaszthatatlanná vált. Azt javasoltuk, hogy az uniós források újratárgyalásával élvezzen elsőbbséget a híd felújítása. A városvezetés ebben a kérdésben is megfutamodott és a kormányt hibáztató módosító javaslattal tulajdonképpen azt üzenték, hogy nem hajlandóak tenni semmit a Petőfi híd állapotáért, így a budapestiek közlekedésbiztonságáért" - mondta el a Metropolnak Szécsényi Dániel, a fővárosi Fidesz-frakció képviselője.

A bicikliutakra, sávokra futja, a Petőfi hídra nem

A Margit híd felújítása után az volt a kérdés, hogy melyik legyen a következő budapesti híd, amelyet rekonstruálni kell, a Lánchíd vagy a Petőfi. A szakemberek szerint mind a kettő nagyjából ugyanolyan állapotban volt akkor. Végül a Lánchídra esett a választás, a Petőfi híddal pedig azóta sem történt semmi, pedig utóbbi 1980 óta nem esett át érdemi szerkezeti beavatkozáson, felújításon.

Még a híd felújításának tervezési folyamata sem kezdődött meg, pedig az is eltart 1-2 évig. A városvezetés tud a problémáról, de nem tesz semmit.

A helyzet komoly, és a halogatás minden nappal csak növeli a költségeket. A kormánypártok források átcsoportosítását javasolják. Nem véletlen, hiszen több pályázatot is nyert a főváros, ezekből komoly pénzek érkeznek Budapestre. Csak a Tisza-Karácsony-Vitézy trió ezt nem a Petőfi hídra akarja költeni.