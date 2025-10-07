Nem kerteltek a ChatGPT alkotói: óriási veszély fenyegeti ezeket a munkahelyeket

Soha ennyien nem voltak még óvatosak a mesterséges intelligencia növekvő képességei kapcsán, és ezt nem is lehet nekik felróni. Bár sokan támaszkodnak az OpenAI ChatGPT-hez hasonló csevegőrobotokra a mindennapi feladatok elvégzésében, ezek bizonyos utasítások esetén olyan tanácsokat is adhatnak, amelyeket valójában kerülni kellene.

Valójában nem lehet megmondani, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fog fejlődni az elkövetkező években, évtizedekben, de a tény az, hogy megváltoztatja a mai világunkat, és máris hatással van a munkaerőpiacra. Ennek kapcsán a ChatGPT alkotói nyilvánosságra hozták azokat a munkaköröket, amelyek az AI miatt a legnagyobb veszélyben vannak. Mutatjuk, melyek ezek.

Az OpenAI közzétett egy tanulmányt „Modelleink teljesítményének mérése valós feladatokon” címmel, amelyben értékelik azt a 44 olyan munkakört, amelyeket a közeljövőben a legnagyobb valószínűséggel vált majd fel az AI. A tanulmányban egy GDP-val nevű értékelési módszert alkalmaztak, amely az Egyesült Államok kilenc legjövedelmezőbb iparágában a legfejlettebb technológiát vetette be az emberi munkavállalók ellen.

A felmérés szerint a kiskereskedelmi ágazatban dolgozóknak gondjaik lehetnek, mivel a Claude Opus 81 százalékában felülmúlta a pénztárosokat és a kölcsönzői alkalmazottakat, míg az értékesítési vezetők 79 százalékában, a szállítási, átvételi és raktári alkalmazottak pedig 76 százalékában maradtak alul.

A regisztrált ápolók elkerülték a vereséget a feladatok többségében, az AI csak 37 százalékban volt jobb, ahogy az OpenAI kijelentette:

Megállapítottuk, hogy a mai legjobb határmodellek már közelítik az iparági szakértők által elvégzett munka minőségét.

Az állami tisztviselők, például a szociális munkások 52 százalékban teljesítettek gyengébben, de meglepő módon a filmrendezők és az újságírók (hála istennek) úgy tűnik, hogy elkerülték a csapást, ha megnézzük a számokat. Ők csak 39 százalékban teljesítettek gyengébben.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman elmondta, hogy a munkahelyek megszűnése egy olyan kérdés, amely nagyon foglalkoztatja az embereket.