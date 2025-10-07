RETRO RÁDIÓ

Nem kerteltek a ChatGPT alkotói: óriási veszély fenyegeti ezeket a munkahelyeket

Mutatjuk, mely állásokat fenyegeti a megszűnés veszélye.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.07. 17:00
veszély ChatGPT mesterséges intelligencia munkahely

Soha ennyien nem voltak még óvatosak a mesterséges intelligencia növekvő képességei kapcsán, és ezt nem is lehet nekik felróni. Bár sokan támaszkodnak az OpenAI ChatGPT-hez hasonló csevegőrobotokra a mindennapi feladatok elvégzésében, ezek bizonyos utasítások esetén olyan tanácsokat is adhatnak, amelyeket valójában kerülni kellene.

Mesterséges intelligencia
Óriási veszély fenyegeti ezeket a munkákat a mesterséges intelligencia miatt Fotó: Pixabay

Valójában nem lehet megmondani, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fog fejlődni az elkövetkező években, évtizedekben, de a tény az, hogy megváltoztatja a mai világunkat, és máris hatással van a munkaerőpiacra. Ennek kapcsán a ChatGPT alkotói nyilvánosságra hozták azokat a munkaköröket, amelyek az AI miatt a legnagyobb veszélyben vannak. Mutatjuk, melyek ezek.

Az OpenAI közzétett egy tanulmányt „Modelleink teljesítményének mérése valós feladatokon” címmel, amelyben értékelik azt a 44 olyan munkakört, amelyeket a közeljövőben a legnagyobb valószínűséggel vált majd fel az AI. A tanulmányban egy GDP-val nevű értékelési módszert alkalmaztak, amely az Egyesült Államok kilenc legjövedelmezőbb iparágában a legfejlettebb technológiát vetette be az emberi munkavállalók ellen.

A felmérés szerint a kiskereskedelmi ágazatban dolgozóknak gondjaik lehetnek, mivel a Claude Opus 81 százalékában felülmúlta a pénztárosokat és a kölcsönzői alkalmazottakat, míg az értékesítési vezetők 79 százalékában, a szállítási, átvételi és raktári alkalmazottak pedig 76 százalékában maradtak alul.

A regisztrált ápolók elkerülték a vereséget a feladatok többségében, az AI csak 37 százalékban volt jobb, ahogy az OpenAI kijelentette: 

Megállapítottuk, hogy a mai legjobb határmodellek már közelítik az iparági szakértők által elvégzett munka minőségét.

Az állami tisztviselők, például a szociális munkások 52 százalékban teljesítettek gyengébben, de meglepő módon a filmrendezők és az újságírók (hála istennek) úgy tűnik, hogy elkerülték a csapást, ha megnézzük a számokat. Ők csak 39 százalékban teljesítettek gyengébben.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman elmondta, hogy a munkahelyek megszűnése egy olyan kérdés, amely nagyon foglalkoztatja az embereket.

„Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi telefonos és számítógépes ügyfélszolgálati munkák nagy része megszűnik, és azokat az AI fogja jobban elvégezni” - fejtette ki a szakember.

Ugyanakkor a vállalat szerint ezek az eredmények azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia egyszerűen „támogatni fogja az embereket a mindennapi munkájukban”, ahelyett, hogy helyettesítené őket, bár ez még a jövő zenéje - írja a Ladbible.

Az AI győzelmi aránya a feladatokban az emberekkel szemben:

  1. Pénztárosok és bérbeadási ügyintézők: 81%
  2. Értékesítési vezetők: 79%
  3. Szállítási, átvételi és raktári ügyintézők: 76%
  4. Szerkesztők: 75%
  5. Szoftverfejlesztők: 70%
  6. Magánnyomozók és nyomozók: 70%
  7. Megfelelőségi tisztviselők: 69%
  8. Nem kiskereskedelmi értékesítési dolgozók felettesei: 69%
  9. Értékesítési képviselők, nagykereskedelem és gyártás, kivéve a műszaki és tudományos termékeket: 68%
  10. Általános üzemeltetési vezetők: 67%
  11. Orvosi és egészségügyi szolgáltatások vezetői: 65%
  12. Vásárlók és beszerzési ügynökök: 64%
  13. Személyes pénzügyi tanácsadók: 64%
  14. Igazgatási szolgáltatások vezetői: 62%
  15. Ügyfélszolgálati képviselők: 59%
  16. Kiskereskedelmi értékesítési munkások felettesei: 59%
  17. Termelési és üzemeltetési munkások felettesei: 58%
  18. Ápolónők: 56%
  19. Ingatlanügynökök: 54%
  20. Hírelemzők, riporterek és újságírók: 53%
  21. Számítógép- és információs rendszer vezetők: 52%
  22. Rendőrség és nyomozók felettesei: 49%
  23. Értékesítési képviselők, nagykereskedelem és gyártás, műszaki és tudományos termékek: 47%
  24. Ügyvédek: 46%
  25. Projektmenedzsment szakemberek: 42%
  26. Gyermek-, család- és iskolai szociális szakemberek: 42%
  27. Orvosi titkárok és adminisztratív asszisztensek: 42%
  28. Értékpapír-, áru- és pénzügyi szolgáltatások értékesítési ügynökei: 42%
  29. Irodai és adminisztratív támogató munkatársak felettesei: 41%
  30. Pénzügyi befektetési elemzők: 41%
  31. Szabadidős munkatársak: 37%
  32. Regisztrált ápolók: 37%
  33. Ingatlan-, ingatlan- és közösségi társulási menedzserek: 34%
  34. Pénzügyi menedzserek: 32%
  35. Producer és rendező: 31%
  36. Audio- és videotechnikus: 30%
  37. Portás: 29%
  38. Rendelésfelvevő: 28%
  39. Ingatlanértékesítő ügynök: 27%
  40. Gyógyszerész: 26%
  41. Könyvelő és könyvvizsgáló: 24%
  42. Gépészmérnök: 23%
  43. Ipari mérnök: 17%
  44. Film- és videószerkesztő: 17%

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu