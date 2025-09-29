RETRO RÁDIÓ

Nagymama a ChatGPT-től kért segítséget, elvitte a főnyereményt a lottón

A nagymama most elárulja, miért adományozza el a milliókat. Sosem gondolta volna, hogy a ChatpGPT adja neki a nyertes számokat.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.29. 15:00
lottó ChatGPT lottónyertes

Egy nagymama, aki a mesterséges intelligenciával működő ChatGPT-hez fordult segítségért, hogy kiválassza a nyertes lottószámokat, az összes nyereményét jótékonysági célra ajánlotta fel.

A virginiai Midlothianból származó Carrie Edwards hihetetlenül nagyot nyert a Powerball számokkal a virginiai lottón.  Elárulta, hogy a ChatGPT-t használta az összes szám kiválasztásához, és az első öt szám közül négy, valamint a szeptember 8-i játékban a Powerball is egyezett.

Visszaemlékezve arra a pillanatra, amikor a ChatGPT-hez fordult segítségért, elmondta:

Én meg azt mondtam: »Hé, ChatGPT, beszélj velem... Vannak számok a számomra?«.

Bár a chatbot elmondta, hogy minden a szerencsén múlik, Carrie úgy döntött, hogy a generált számokra hagyatkozik. Két nappal később értesítést kapott a lottónyeremény átvételéről. 

Rögtön az elején 50 000 dollárt (17,7 millió forint) nyert, de mivel a Power Play opciót is megvásárolta, a nyereménye megháromszorozódott, így elérte a hatalmas, 150 000 dollárt (50,7 milliárd forint).

Carrie azonban ahelyett, hogy mindent magának tartott volna meg, önzetlenül úgy döntött, hogy hatalmas nyereményének minden egyes dollárját a szívéhez közel álló ügyekre fordítja.

Tudtam, hogy mindent el kell adományoznom, mert azt akarom, hogy ez példa legyen arra, hogyan tudunk áldást hozni más emberekre. Áldottnak érzem magam, hogy ez a váratlan lottónyeremény egy nagyobb célt szolgálhat.

A ChatGPT segítségével nyert főnyereményt az alábbi szervezeteknek adományozta:

  • Frontotemporális Degeneráció Egyesülete (AFTD): Forrásokat támogat a korai demenciában szenvedők és családjaik megsegítésére. Carrie elhunyt férje, Steve, aki tűzoltóként dolgozott, a betegségben való küzdelem után hunyt el.
  • Shalom Farms: Richmondi mezőgazdasági és élelmiszer-igazságosságért küzdő nonprofit szervezet, amelyet Carrie évek óta segít.
  • Navy-Marine Corps Relief Society (NMCRS): Aktív szolgálatot teljesítő katonákat, veteránokat és családtagjaikat támogatja anyagi és egyéb sürgősségi segítségnyújtással. A támogatás Carrie édesapja, Peter Swanson kapitány, a haditengerészet vadászpilótája tiszteletére történik – írja a UniLad.

Carrie így nyilatkozott a három jótékonysági szervezet kiválasztásáról:

A Shalom Farms az étel és a talaj révén gyógyít, az AFTD a kutatás révén reményt ad, a Navy-Marine Corps Relief Society pedig továbbviszi a katonai családok támogatásának hagyományát a rászoruló időkben.

 

