Nagymama a ChatGPT-től kért segítséget, elvitte a főnyereményt a lottón

Egy nagymama, aki a mesterséges intelligenciával működő ChatGPT-hez fordult segítségért, hogy kiválassza a nyertes lottószámokat, az összes nyereményét jótékonysági célra ajánlotta fel.
A virginiai Midlothianból származó Carrie Edwards hihetetlenül nagyot nyert a Powerball számokkal a virginiai lottón. Elárulta, hogy a ChatGPT-t használta az összes szám kiválasztásához, és az első öt szám közül négy, valamint a szeptember 8-i játékban a Powerball is egyezett.
Visszaemlékezve arra a pillanatra, amikor a ChatGPT-hez fordult segítségért, elmondta:
Én meg azt mondtam: »Hé, ChatGPT, beszélj velem... Vannak számok a számomra?«.
Bár a chatbot elmondta, hogy minden a szerencsén múlik, Carrie úgy döntött, hogy a generált számokra hagyatkozik. Két nappal később értesítést kapott a lottónyeremény átvételéről.
Rögtön az elején 50 000 dollárt (17,7 millió forint) nyert, de mivel a Power Play opciót is megvásárolta, a nyereménye megháromszorozódott, így elérte a hatalmas, 150 000 dollárt (50,7 milliárd forint).
Carrie azonban ahelyett, hogy mindent magának tartott volna meg, önzetlenül úgy döntött, hogy hatalmas nyereményének minden egyes dollárját a szívéhez közel álló ügyekre fordítja.
Tudtam, hogy mindent el kell adományoznom, mert azt akarom, hogy ez példa legyen arra, hogyan tudunk áldást hozni más emberekre. Áldottnak érzem magam, hogy ez a váratlan lottónyeremény egy nagyobb célt szolgálhat.
Carrie így nyilatkozott a három jótékonysági szervezet kiválasztásáról:
A Shalom Farms az étel és a talaj révén gyógyít, az AFTD a kutatás révén reményt ad, a Navy-Marine Corps Relief Society pedig továbbviszi a katonai családok támogatásának hagyományát a rászoruló időkben.
