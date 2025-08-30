Egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia, és ez bizony a közeljövőben sem változik majd. Már a böngészőinkben is jelen van valamilyen AI-alapú asszisztens, ami az idő haladtával egyre több funkcióval bővül és egyre több mindenre lesz majd képes. Már most elérhetőek például olyan AI-segédek, amik gyakorlatilag helyettünk képesek különböző ügyeket elintézni a neten, az időpontfoglalástól a vásárlásig. A probléma csak az: noha sok felhasználó is könnyedén belesétál a hackerek és netes csalók csapdáiba, a mesterséges intelligencia még ennél is felelőtlenebb! Gyakorlatilag a legátlátszóbb trükkökkel is át lehet verni, mi pedig futhatunk a pénzünk után.

Akár milliókat is bukhatunk, ha felelőtlenül a mesterséges intelligencia kezébe adjuk a pénzünket – derült ki egy friss tesztből Fotó: Mikael Damkier

A Guardio biztonságtechnikai csapata tesztelte az úgynevezett AI-ügynökök munkáját. Ezek azok a mesterséges intelligencia alapú rendszerek, melyek ugyan most még nem annyira elterjedtek, de könnyen lehet, hogy fél-egy év múlva mindennaposak lesznek. Az AI-ügynökkel különböző online feladatokat automatizálhatunk. Akár be is vásárol helyettünk. igen ám, de itt jön a probléma: a teszt szerint ugyanis messze könnyebb a hackereknek egy ilyen AI-ügynököt átverni, mint egy embert.

Az első teszt során az AI-t egy Apple Watch vásárlásával bízták meg, ugyanakkor létrehoztak egy kamu webáruházat (ami az egyik amerikai nagyáruházra, a Walmartra hasonlított megtévesztésig), és figyelték, mit reagál a mesterséges intelligencia. Rossz hír: kattintott, megrendelte (a kamu weboldalról) az órát, és rögtön ki is fizette – mindezt mindennemű emberi beavatkozás nélkül. Ugyan ez csak egy teszt volt, de jól látszik, hogy ha ugyanez “élesben” történik, akkor gyakorlatilag észre sem vesszük, mikor és milyen körülmények közt vertek át minket a kiberbűnözők. A további tesztek hasonlóan elkeserítő eredménnyel zárultak, még úgy is, hogy volt átverés, amit észlelt a program.