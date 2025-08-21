RETRO RÁDIÓ

Ne használd többet a Google Chrome-ot! – figyelmeztet a Windows

Nagyon kampányol a Microsoft. De mi a baj a Google Chrome-mal?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 15:30
tech Google Chrome microsoft edge

Az utóbbi időben egyre több felhasználó futhatott bele, főleg a Google böngészőjének telepítésekor a Windows üzenetébe, mely arra figyelmeztet, hogy ne használjuk a Google Chrome-ot. “Böngéssz biztonságosan! A Microsoft Edge ugyanazt a technológiát használja, mint a Chrome, ami kiegészül a Microsoft bizalmával” – írják.

Figyelmeztet a Windows: ne a Google Chrome-ot használjuk!
Figyelmeztet a Windows: ne a Google Chrome-ot használjuk!  Fotó: Pexels

Mi a baj a Google Chrome-mal?

Felmerülhet a kérdés: biztonságos a Google Chrome? Miért akarja a Microsoft, hogy ne azt használjuk? Nos, a válaszhoz tisztában kell lennünk azzal, hogy a Chrome jelenleg a világ legnépszerűbb, legelterjedtebb böngészője. Ez előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előny, hiszen a legnagyobbak fejlesztésére és biztonságára jut mindig a legtöbb pénz, ugyanakkor hátrány is, hiszen értelemszerűen mindig a legnagyobb lesz elsődlegesen a hackerek célkeresztjében is.

A Microsoft agresszív kampánya azonban nem elsősorban a biztonságról szól – emeli ki cikkében a Forbes szakértője –, hanem arról, hogy a Chrome jelenleg hatszoros piaci részesedéssel rendelkezik Bill Gates cégének böngészőjéhez, a Microsoft Edge-hez képest. Épp ezért van, hogy a Microsoft kifejezetten a Chrome-felhasználókat célozza a kampányaival. Kiváltképp, ha a Microsoft böngészőjén vagy épp keresőjén keresztül keresnénk rá a Chrome letöltési lehetőségeire: odáig, hogy telepítsük a Google böngészőjét, a Windows számtalan alkalommal figyelmeztet majd minket, hogy az Edge mennyivel jobb.

Az persze a jövő zenéje, hogy ez az agresszív kampány mennyire lesz eredményes…
 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu