Ne használd többet a Google Chrome-ot! – figyelmeztet a Windows

Nagyon kampányol a Microsoft. De mi a baj a Google Chrome-mal?
Az utóbbi időben egyre több felhasználó futhatott bele, főleg a Google böngészőjének telepítésekor a Windows üzenetébe, mely arra figyelmeztet, hogy ne használjuk a Google Chrome-ot. “Böngéssz biztonságosan! A Microsoft Edge ugyanazt a technológiát használja, mint a Chrome, ami kiegészül a Microsoft bizalmával” – írják.
Felmerülhet a kérdés: biztonságos a Google Chrome? Miért akarja a Microsoft, hogy ne azt használjuk? Nos, a válaszhoz tisztában kell lennünk azzal, hogy a Chrome jelenleg a világ legnépszerűbb, legelterjedtebb böngészője. Ez előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előny, hiszen a legnagyobbak fejlesztésére és biztonságára jut mindig a legtöbb pénz, ugyanakkor hátrány is, hiszen értelemszerűen mindig a legnagyobb lesz elsődlegesen a hackerek célkeresztjében is.
A Microsoft agresszív kampánya azonban nem elsősorban a biztonságról szól – emeli ki cikkében a Forbes szakértője –, hanem arról, hogy a Chrome jelenleg hatszoros piaci részesedéssel rendelkezik Bill Gates cégének böngészőjéhez, a Microsoft Edge-hez képest. Épp ezért van, hogy a Microsoft kifejezetten a Chrome-felhasználókat célozza a kampányaival. Kiváltképp, ha a Microsoft böngészőjén vagy épp keresőjén keresztül keresnénk rá a Chrome letöltési lehetőségeire: odáig, hogy telepítsük a Google böngészőjét, a Windows számtalan alkalommal figyelmeztet majd minket, hogy az Edge mennyivel jobb.
Az persze a jövő zenéje, hogy ez az agresszív kampány mennyire lesz eredményes…
