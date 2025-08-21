Ne használd többet a Google Chrome-ot! – figyelmeztet a Windows

Az utóbbi időben egyre több felhasználó futhatott bele, főleg a Google böngészőjének telepítésekor a Windows üzenetébe, mely arra figyelmeztet, hogy ne használjuk a Google Chrome-ot. “Böngéssz biztonságosan! A Microsoft Edge ugyanazt a technológiát használja, mint a Chrome, ami kiegészül a Microsoft bizalmával” – írják.

Figyelmeztet a Windows: ne a Google Chrome-ot használjuk! Fotó: Pexels

Mi a baj a Google Chrome-mal?

Felmerülhet a kérdés: biztonságos a Google Chrome? Miért akarja a Microsoft, hogy ne azt használjuk? Nos, a válaszhoz tisztában kell lennünk azzal, hogy a Chrome jelenleg a világ legnépszerűbb, legelterjedtebb böngészője. Ez előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. Előny, hiszen a legnagyobbak fejlesztésére és biztonságára jut mindig a legtöbb pénz, ugyanakkor hátrány is, hiszen értelemszerűen mindig a legnagyobb lesz elsődlegesen a hackerek célkeresztjében is.