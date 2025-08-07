RETRO RÁDIÓ

Az Instagram-felhasználók sürgős figyelmeztetést adtak ki: az új funkció veszélybe sodorhatja őket

Nem ez az egyetlen funkció, amit az Instagram nemrégiben bevezetett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 15:15
Instagram facebook Twitter

A közösségi média felhasználói jelenleg egy új funkció miatt kritizálják az Instagramot, amelyről azt állítják, hogy „potenciálisan veszélybe sodorhatja a felhasználókat”. A Meta-t, az Instagramot és a Facebookot birtokló cég tegnap (augusztus 6-án) számos lédús frissítést jelentett be a fotómegosztó platformon, amelyek már az Egyesült Államokbeli felhasználók számára is elérhetők voltak, mielőtt globálisan elérhetővé váltak volna.

Nem ez az egyetlen funkció, amit az Instagram nemrégiben bevezetett.
Nem ez az egyetlen funkció, amit az Instagram nemrégiben bevezetett. Fotó:  unsplash (illusztráció)

A változásról szóló sajtóközleményben a techcég három fő tanulságot emelt ki, beleértve az újraposztolást és az „ismerősök” fület , ahol láthatja a barátai által kedvelt, létrehozott, újraposztolt és/vagy kommentelt tartalmakat. A rajongók szerint a funkciók egyesítik más közösségi média platformok legjobb tulajdonságait, például egyszerűvé teszik a haverok rövid videóinak elérését, például a TikTokon , és az „újraküldés” opció hasonlóságokat mutat a Twitterrel.

Van azonban egy funkció, amelyről elmondható, hogy a felhasználók nem igazán rajonganak érte – írja az Unilad. – A Meta szerint az Instagram Térkép lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák legutóbbi aktív tartózkodási helyüket barátaikkal és kedvenc alkotóikkal.

A koncertre elment barátok történeteitől kezdve egészen egy helyi alkotó videójából felkutatott új hely felfedezéséig, számos olyan tartalom áll rendelkezésedre, amelyek segítenek neked és barátaidnak kapcsolatba lépni a körülötted lévő világgal

Míg a Meta ragaszkodik ahhoz, hogy a helymegosztás automatikusan ki van kapcsolva, „kivéve, ha beleegyezel”, tucatnyian még a létezését is elutasították, és azt állítják, hogy láthatják barátaik pontos helyét „egészen az utcanevekig és a nevezetességekig”.

A közösségi média felhasználói a Twitterre rohanva arra biztatják online ismerőseiket, hogy ellenőrizzék, ki van-e kapcsolva a tartózkodási helyük az Instagramon. A helymeghatározási szolgáltatások bekapcsolása felfedheti a tartózkodási helyedet, és potenciálisan veszélybe sodorhat. Bár egyes funkciókhoz kényelmes, a tartózkodási helyed nyilvános megosztását a zaklatók, hackerek és akár bűnözők is kihasználhatják , hogy téged vagy a holmijaidat célozzák meg. Fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal, és ennek megfelelően módosítsuk az adatvédelmi beállításainkat.

Sajtóközleményében a Meta kijelenti, hogy a felhasználók testre szabhatják a helymeghatározási funkciót, beleértve azt is, hogy kivel osztják meg a térképet a követőik közül, és hogy a funkció kikapcsolható „bizonyos helyeken vagy bizonyos emberekkel”.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu