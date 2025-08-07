Az Instagram-felhasználók sürgős figyelmeztetést adtak ki: az új funkció veszélybe sodorhatja őket

A közösségi média felhasználói jelenleg egy új funkció miatt kritizálják az Instagramot, amelyről azt állítják, hogy „potenciálisan veszélybe sodorhatja a felhasználókat”. A Meta-t, az Instagramot és a Facebookot birtokló cég tegnap (augusztus 6-án) számos lédús frissítést jelentett be a fotómegosztó platformon, amelyek már az Egyesült Államokbeli felhasználók számára is elérhetők voltak, mielőtt globálisan elérhetővé váltak volna.

Nem ez az egyetlen funkció, amit az Instagram nemrégiben bevezetett. Fotó: unsplash (illusztráció)

A változásról szóló sajtóközleményben a techcég három fő tanulságot emelt ki, beleértve az újraposztolást és az „ismerősök” fület , ahol láthatja a barátai által kedvelt, létrehozott, újraposztolt és/vagy kommentelt tartalmakat. A rajongók szerint a funkciók egyesítik más közösségi média platformok legjobb tulajdonságait, például egyszerűvé teszik a haverok rövid videóinak elérését, például a TikTokon , és az „újraküldés” opció hasonlóságokat mutat a Twitterrel.

Van azonban egy funkció, amelyről elmondható, hogy a felhasználók nem igazán rajonganak érte – írja az Unilad. – A Meta szerint az Instagram Térkép lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák legutóbbi aktív tartózkodási helyüket barátaikkal és kedvenc alkotóikkal.

A koncertre elment barátok történeteitől kezdve egészen egy helyi alkotó videójából felkutatott új hely felfedezéséig, számos olyan tartalom áll rendelkezésedre, amelyek segítenek neked és barátaidnak kapcsolatba lépni a körülötted lévő világgal

Míg a Meta ragaszkodik ahhoz, hogy a helymegosztás automatikusan ki van kapcsolva, „kivéve, ha beleegyezel”, tucatnyian még a létezését is elutasították, és azt állítják, hogy láthatják barátaik pontos helyét „egészen az utcanevekig és a nevezetességekig”.

A közösségi média felhasználói a Twitterre rohanva arra biztatják online ismerőseiket, hogy ellenőrizzék, ki van-e kapcsolva a tartózkodási helyük az Instagramon. A helymeghatározási szolgáltatások bekapcsolása felfedheti a tartózkodási helyedet, és potenciálisan veszélybe sodorhat. Bár egyes funkciókhoz kényelmes, a tartózkodási helyed nyilvános megosztását a zaklatók, hackerek és akár bűnözők is kihasználhatják , hogy téged vagy a holmijaidat célozzák meg. Fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal, és ennek megfelelően módosítsuk az adatvédelmi beállításainkat.