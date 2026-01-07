RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor fontos figyelmeztetést küldött a hóhelyzet miatt

Óvatosságra int a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 11:53
Országos Mentőszolgálat orbán viktor miniszterelnök havazás

Az országban az utóbbi években ritkán tapasztalt hóhelyzetre reagált szerdai Facebook-posztjában a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt üzente: 

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra! 

A hétfő óta tartó rendkívüli időjárás próbára teszi az országot: valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, az iskolák, az orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé.

Az operatív törzs arra is figyelmeztetett, hogy ahol nagyobb havazás alakult ki, ahol meteorológiai riasztás van érvényben, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Különösen igaz ez a kevésbé gyakorlott autósofőrökre. 

Az Országos Mentőszolgálat azt kéri, a balesetek elkerülése érdekében fokozottan figyeljünk az idősekre, akik pedig merjenek segítséget kérni, és csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
