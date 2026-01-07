Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett

A Fidesz EP-képviselője bizonyítékot is csatolt a poszthoz, mégpedig a költségvetési szavazás jegyzőkönyvét, amelyből világosan látszik, hogy a Tisza Párt politikusai az Európai Parlament nagykoalíciós többségével együtt megszavazták a migrációs paktum gyors végrehajtásához szükséges további 25 millió eurós pénzügyi alap létrehozását.

Dömötör Csaba rámutatott:

A jelen lévő tiszások mind megszavazták” az indítványt. „Nem LE, hanem MEG.”

A Fidesz képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldről „finanszírozott média- és influenszercsoportok mégis szó nélkül hagyják neki, hogy az egészet letagadja”.

Hozzátette:

Magyar úr tegnap azt is mondta, hogy az uniós pénzekért cserébe ”más dolgokat„ is vállaltak Brüsszel irányába.”

Az ilyen jegyzőkönyvek szerinte mindenki számára egyértelműen megmutatják, hogy „mit is jelentenek ezek a »más dolgok«”. A brüsszeli döntés szerint 23 ezer migrációs kérelmet kellene lebonyolítania Magyarországnak, és ehhez egy 10 ezer fős tábort kellene építeni.

Nem veszünk át egyetlen migránst, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorlóország”

– hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint:

Az unió országait szétválasztja a migráció, és nehéz visszafordulni ettől az úttól, és megpróbál együtt élni ezzel a helyzettel.”

Miről is szól a paktum? Az európai uniós migrációs paktum célja, hogy egységes keretbe foglalja az EU külső határain érkező migránsok kezelését, gyorsított eljárásokat vezessen be, és kötelező „szolidaritási mechanizmust” alkalmazzon, amely a migránsok elosztását vagy pénzügyi hozzájárulást írhat elő a tagállamok számára.

A paktum a kritikusok szerint nem a migráció megállítására, hanem a probléma szétterítésére épül, és olyan államokat is belerángat a válságba, amelyek Magyarországhoz hasonlóan tudatos határvédelemmel és szigorú bevándorláspolitikával eddig sikeresen maradtak ki belőle - írja a Mandiner.



