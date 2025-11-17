Sokkoló: megharapott egy gyereket a kutya, a gazdik ebédeltek tovább
Egy édesanya kétségbeesetten kért segítséget. Úgy tűnik, a kutyatámadás nem igazán érdekelte a gazdákat.
Egy édesanya felháborodva osztotta meg tapasztalatát egy kutyabarát étteremről. Éppen családjával ebédelt, amikor egy terrier nekiugrott fiának és megharapta a gyermeket. A kutyatámadás bizonyára azért történt, mert az eb megijedt a szék kihúzásának zajától – írja a PEOPLE.
Az édesanya a Mumsnet fórumán írta le, mi történt velük. Éppen családi ebéden voltak egy kutyabarát étteremben, amikor fia úgy döntött, mosdóba megy. Amikor felállt és kihúzta a széket, az hangos zajjal járt – ezért a mellettük lévő asztalnál ülő terrier megijedt.
Ekkor az állat felugrott és megharapta a fiút.
Kutyatámadás: a gazdik érdektelenek voltak
Megnyugtattam a fiamat, hogy nem sérült meg, de a gazdik úgy tettek, mintha mi se történt volna
– írta az anya. Majd hozzátette, elmondta az ott ülőknek, hogy a kutya megharapta gyermekét, amire ennyit feleltek:
És? Vérzik?
Hozzátették, hogy bocsánatot kérnek, biztos megijedt a kutya, majd visszafordultak enni. Az anyát sokkolták a történtek, legfőképp az, hogy a kutya gazdái visszatértek ebédjükhöz, mintha meg sem történt volna az egész.
Nem akarom, hogy a kutyát elaltassák vagy ilyesmi, de nem kéne, hogy legyen valamilyen következmény a gazdikra nézve?
– tette fel a kérdést az anya.
A hozzászólók közül többen bevallották, hogy kerülik a kutyabarát éttermeket, mások pedig nem akarták elhinni, hogy a gazdák ennyire közömbösek voltak. A megosztó téma többeket megindított. Elmondták véleményüket az esetről.
Szerintem az étteremnek kellett volna távozásra késztetni a kutyatulajdonosokat, ha maguktól nem csinálták (...) Attól, hogy egy hely kutyabarát, még nem jelenti azt, hogy minden kutyának megfelelő. Ha egy kutya hajlamos harapni, eleve nem való étterembe
– írta egy felhasználó.
Volt azonban, aki másképp vélekedett.
Mit szerettél volna, mit tegyenek? A fiad nem sérült meg, nem ért titeket kár (...) Bocsánatot kértek a kutya miatt és remélhetőleg legközelebb nem viszik be szájkosár nélkül egy zsúfolt helyre
– írta egy másik felhasználó.
