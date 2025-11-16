Teljesen kiakadt a férfi ezen a húzáson: ki akarja tenni a házból az anyósát

Teljesen kiakadt egy férfi, miután az anyósa bejelentette, hogy minden pénzét a fiára hagyja – a lányára és a vejére pedig semmit. A 32 éves férfi a Redditezőkhöz fordult tanácsért: szerinte nem a pénzről, hanem a tiszteletről van szó, ezért most ki akarja tenni az anyóst.

Ki akarja tenni az anyóst, miután bejelentette, hogy semmit nem hagy a lányára / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A férfi elmondta, hogy eleinte megértette a döntést, mert a neje öccse még mindig otthon él 27 évesen. Kevésbé önálló, csak dolgozni megy el, utána pedig egész nap videójátékozik. Miután a férfi apósa elhunyt, a sógora és az anyósa együtt költöztek be a házaspár otthonába.

Az apósom volt az egyetlen felnőtt a háztartásban, ő intézett mindent

– árulta el a férfi, akire, miután beköltözött az anyós a fiával együtt, az apósról minden felelősség áthárult: az ingatlan- és hagyatéki ügyek intézése, a számlák fizetése és a biztosítások átírása is.

Mivel az idősebb nő nem beszél angolul és nem vezet, a férfi úgy érezte, az a helyes, ha besegít. Egyértelműen látszott, hogy az anyósa és a sógora gyakorlatilag semmilyen pénzügyi ismerettel nem rendelkezik.

Ki akarja tenni az anyóst a döbbenetes bejelentése után

A helyzet ezután viszont kezdett egyre rosszabbra fordulni. Az anyós ugyanis nemrég közölte, hogy a fiának adná a hagyaték lányára eső részét is, mivel nekik már van házuk, és a pénz jobban szolgálná fia érdekeit. A férfi teljesen ledöbbent és csalódott volt, különösen azért, mert a feleségével ők sem gazdagok és jószándékból fogadták be a családtagokat.

Mindent a fiára hagyni felelőtlenség, mert semmit nem tud magától elintézni, és nem lehet rábízni pénzt sem

– tette hozzá a férj, aki azt is elmondta, hogy a sógora alapvető készségeknek sincs a birtokában, ráadásul roppant felelőtlen: nincs jogosítványa, mégis autóval jár dolgozni. Semmit nem segített a hagyatéki ügyekben, valamint kiderült, hogy rengeteg pénzt tart a folyószámláján. A felesége ezzel szemben mindig ott volt, amikor segíteni kellett: akkor is, amikor az édesanyjának mellrákja volt, akit minden kezelésére elvitt.

Amikor kiderült, hogy az örökséget teljes egészében a sógora kapná, a férjnél betelt a pohár:

Azt mondtam a feleségemnek, hogy miután befogadtuk őket és vállaltuk, hogy gondoskodunk róluk, óriási pofon lenne az, ha semmit nem hagynának ránk. Ezért közöltem vele, hogy az anyjának és a testvérének vissza kellene költözniük a saját otthonukba, és a biztosítási pénzből fedezniük a kiadásaikat.

A felesége azonban dühbe gurult. mivel úgy vélte, férjét csak a pénz érdekli.

Szerintem ez nem a pénzről szól, hanem arról, hogy semmibe veszik azt a rengeteg segítséget, amit adtunk és adni fogunk

– tette hozzá zárásként a férfi a People beszámolója szerint.