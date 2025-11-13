Durva pletyka terjed a rajongók körében ByeAlex drogbotrányáról, ha ez igaz...

Mint ahogy arról már beszámoltunk, tegnap házkutatást tartottak ByeAlexnél és zenekaránál, miután a rendőrök kábítószer-birtoklásának gyanújával indítottak eljárást. Később a zenész a közösségi oldalán maga ismerte el, hogy valóban házkutatást tartottak nála.

Byealex Fotó: Karnok Csaba/Karnok Csaba

Valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot. (…) Nem én vagyok Escobar semmilyen szinten; velem a rendőrség nem nagyon nyert semmit

– fogalmazott korábban az énekes, majd hozzátette: ne kövessék a példáját.

Ki adhatta fel ByeAlexet?

A bejegyzését rövid idő alatt több ezren osztották tovább a Redditen, de más közösségi oldalakon is: sokan pedig azt találgatták, hogyan derülhetett ki az ügy, és ki adhatta fel ByeAlexet a rendőröknek?

Többen úgy vélték, nem kizárt, hogy az ügy összefüggésbe hozható T. Danny korábbi drogbotrányával, amelyről az elmúlt hónapban szintén sok szó esett. Mások Manuellel kötötték össze az ügyet, és úgy gondolják, hogy valaki a zeneiparból „vallomással” próbálta enyhíteni a saját helyzetét, ezzel „bedöntve” ByeAlexet és csapatát.

Manuel pályafutása során közvetlenül is összefonódott ByeAlexszel: ByeAlex mentorálta őt az évről évre botrányosabb X-Faktorban, és később a zenei világban is segítette Alex. Ez a közös múlt adja az alapját azoknak a Reddit-vitáknak, amelyek szerint Manuel „kulcsszereplő” lehet abban, hogy ByeAlex és zenekara célkeresztbe került a rendőrségi eljárásban. A fórumon felmerülnek konkrét állítások, például:

Manuel már korábban is kapott segítő dealt, ha árulkodik, és most ByeAlex mentora révén került bele a sztoriba.

Bár ezek az elméletek egyelőre nem többek, mint internetes spekulációk. A felhasználók hosszú szálakban elemzik a rendőrségi időzítést, az információk kiszivárgását és a magyar könnyűzenei élet belső viszonyait.

Az, hogy az ügynek milyen következményei lesznek, egyelőre kérdéses. ByeAlex azonban már most jelezte: minden új fejleményről be fog számolni, és nem bújik el a nyilvánosság elől. Addig is a Redditen tovább forrnak az indulatok és egyre többen próbálják megfejteni, ki dobta be a nevet a rendőrségnél – írja a Bors.