Rajongói felháborodtak ByeAlex drogbotrányán: „Sajnos Ti vagytok a fiatalok példaképei”

Az énekes Facebook-posztban reagált a vádakra miután az egész sajtó visszhangzott a házkutatási ügye miatt. ByeAlex azt írta a közösségi oldalára: "valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!"

ByeAlex mindent bevallott: drog volt nála. Fotó: Instagram/ ByeAlex / Instagram/ ByeAlex

A rendőrség azt is megerősítette, hogy a Csillag születik zsűritagját és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája közleményt adott, ki melyben egyértelműen szerepel, hogy „önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain” került elő a házkutatás során.

ByeAlex:"valóban találtak nálam egy nagyon kis cuccot!"

Követői természetesen azonnal reagáltak a kommentszekcióban az énekes közleményére. Többen felháborodásukat fejezték ki, hogy sok fiatal a ByeAlexhez hasonló sztárokat tartja példaképének.

Példakép... sajnos Ti vagytok a fiatalok példaképei, a pillanatnyi örömöt hajszoljátok a felfújt életetekben, a kokain hozza el a boldogságot, és nagyon sok fiatal megy utánatok, néha a vesztükbe… Ti vagytok a jelenkor József Attilái, szomorú… Egyszer lesz gyereked, és ezeken a szereken fog élni… remegni fog a kezed. Példakép vagy több tízezer embernek, ezt soha ne téveszd szem elől!”

– írta egy kommentelő, akinek szavai alatt több százan reagáltak hasonló véleménnyel.

Egy édesanya saját családi tragédiáját osztotta meg, ahol a drog családokat szakított szét:

Nagyon sajnálom. Nem tudom, miért nyúlnak értékes fiatalok ilyen dolgokhoz. Az efféle pillanatnyi öröm a családnak, a hozzátartozóknak végtelen, gyógyíthatatlan szomorúságot okozhat. Vannak szülők, akik az ünnepnapokat zokogva a Farkasréti temetőben töltik évtizedek óta

ByeAlex botránya felidézi azt a rengeteg tragédiát, amit a droghasználat okozott (Fotó: Facebook)

Azonban sokan értetlenül és csalódottan állnak a zenész tettei előtt:

Azt hittem, az lesz a vége, hogy kamu... ott a macsek, meg a szép barátnőd! Ne tedd!

A Bors értesülései szerint a házkutatás a zenekar több tagját is érintette, és a rendőrség két másik személyt is azonosított a kokain beszerzési láncában: egy 45 éves budapesti férfit és egy 63 éves olasz állampolgárt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, ByeAlex pedig azt ígérte, minden új fejleményről tájékoztatni fogja követőit.