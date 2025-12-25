A távolság nem akadály: így karácsonyozik Szandi és családja a 10 ezer kilométerre élő lányukkal

Szandi énekesnő számára a szeretet ünnepe mindig különleges, de az utóbbi években újfajta meghittség költözött a karácsonyukba: a technológia segítségével tartják össze a családot az ünnepekkor. Blanka immár negyedik éve él külföldön, és bár fizikailag távol vannak egymástól, a kapcsolatuk továbbra is szoros – és ráadául minden fontos megható pillanatot együtt élnek meg.

Szandiék családtagént tekintenek Maszatra, aki idén töltötte a 16. életévét – nem hiányozhat a családi vacsoráról sem (Fotó: Szandi)

Szandiék Facetime-on keresztül ünnepelnek Blankával

Szandi immár négy éve úgy készül a karácsonyra, hogy tudja: a családi ünneplés egyik fontos láncszeme, a lánya, nem lehet ott velük személyesen. Blanka és férje, Ricardo több ezer kilométerre, Los Angelesben élnek, ám a távolság ellenére minden évben sikerül úgy megszervezniük a közös ünneplést, mintha csak egy szobában ülnének.

„Blankával napi kapcsolatban vagyok. Kell logisztikázni, mert ott kilenc órával kevesebb van, de mindent megteszünk 10.000 km távolságból is” – mesélte a Metropolnak.

A családi tradíciók természetesen nem maradnak el, csak épp digitálisan zajlanak.

23-án, amikor díszítjük a fát, mindig becsatlakozik Facetime-on. 24-én reggel, az ajándékozáskor is ott vannak velünk Ricky-vel együtt

– mondta büszkén az énekesnő. Bár Szandi férje és gyerekei fizikailag együtt ünnepelnek, a képernyőn keresztül Blanka is a családi kör része marad.

A karácsonyfa díszítése pedig különösen meghitt esemény náluk: a plafonig érő, kizárólag saját készítésű díszekkel teleaggatott fa évtizedes közös munkájuk eredménye. „Annyira sok karácsonyfa díszünk van már amit együtt csináltunk, hogy nem is fér mind a fára. A gyerekekkel kiskoruktól készítettük, természetesen eltettük mindet” – meséli mosolyogva Szandi. Ezek a kis házilag készített díszek minden évben visszahozzák az adventi közös alkotások hangulatát is.

Szandi gyerekeivel minden évben közösen készített díszeket a fenyőfa felöltöztetéséhez (Fotó: Szandi)

Csomagba zárt meghittség

A szenteste egyik legfontosabb pillanata a csilingelés – nem is akármilyen csengővel. „Csabi, a férjem mindig a párizsi Notre-Dame-ból hozott csengővel jelzi, hogy megjött a Jézuska” – árulta el az énekesnő. Ehhez a pillanathoz pedig Blanka és Ricardo még az időeltolódás ellenére is alkalmazkodnak: beállítják az ébresztőt, hogy a magyarországi reggelen felkeljenek, és együtt ajándékozhassanak.