A távolság nem akadály: így karácsonyozik Szandi és családja a 10 ezer kilométerre élő lányukkal
Karácsonykor idén sem lesz teljesen együtt az énekesnő családja, hiszen Blanka Los Angelesben él. Szandiék mégis mindent megtesznek, hogy a távolság ellenére is megteremtsék a meghitt karácsonyi együttlétet.
Szandi énekesnő számára a szeretet ünnepe mindig különleges, de az utóbbi években újfajta meghittség költözött a karácsonyukba: a technológia segítségével tartják össze a családot az ünnepekkor. Blanka immár negyedik éve él külföldön, és bár fizikailag távol vannak egymástól, a kapcsolatuk továbbra is szoros – és ráadául minden fontos megható pillanatot együtt élnek meg.
Szandiék Facetime-on keresztül ünnepelnek Blankával
Szandi immár négy éve úgy készül a karácsonyra, hogy tudja: a családi ünneplés egyik fontos láncszeme, a lánya, nem lehet ott velük személyesen. Blanka és férje, Ricardo több ezer kilométerre, Los Angelesben élnek, ám a távolság ellenére minden évben sikerül úgy megszervezniük a közös ünneplést, mintha csak egy szobában ülnének.
„Blankával napi kapcsolatban vagyok. Kell logisztikázni, mert ott kilenc órával kevesebb van, de mindent megteszünk 10.000 km távolságból is” – mesélte a Metropolnak.
A családi tradíciók természetesen nem maradnak el, csak épp digitálisan zajlanak.
23-án, amikor díszítjük a fát, mindig becsatlakozik Facetime-on. 24-én reggel, az ajándékozáskor is ott vannak velünk Ricky-vel együtt
– mondta büszkén az énekesnő. Bár Szandi férje és gyerekei fizikailag együtt ünnepelnek, a képernyőn keresztül Blanka is a családi kör része marad.
A karácsonyfa díszítése pedig különösen meghitt esemény náluk: a plafonig érő, kizárólag saját készítésű díszekkel teleaggatott fa évtizedes közös munkájuk eredménye. „Annyira sok karácsonyfa díszünk van már amit együtt csináltunk, hogy nem is fér mind a fára. A gyerekekkel kiskoruktól készítettük, természetesen eltettük mindet” – meséli mosolyogva Szandi. Ezek a kis házilag készített díszek minden évben visszahozzák az adventi közös alkotások hangulatát is.
Csomagba zárt meghittség
A szenteste egyik legfontosabb pillanata a csilingelés – nem is akármilyen csengővel. „Csabi, a férjem mindig a párizsi Notre-Dame-ból hozott csengővel jelzi, hogy megjött a Jézuska” – árulta el az énekesnő. Ehhez a pillanathoz pedig Blanka és Ricardo még az időeltolódás ellenére is alkalmazkodnak: beállítják az ébresztőt, hogy a magyarországi reggelen felkeljenek, és együtt ajándékozhassanak.
Természetesen a karácsonyi ajándékok is átkelnek az óceánon.
Mindig küldünk neki csomagot, tele magyar sajátosságokkal, amiket a lányomék kérnek és persze meglepetésekkel. Ricardo például imádja a csípős pirosaranyat
– meséli nevetve. Szandi lánya tehát idén sem tud hazajönni, hiszen nemrég költöztek Los Angelesbe, és épp új életük építésével vannak elfoglalva. A család azonban már nagy izgalommal tervezi a 2026-os látogatást, amikor Szandi magyar ételekkel kényeztetné a fiatal párt. „Tervezek főzni nekik, hogy Ricardo is megismerje a magyar anyós főztjét” – mondta lelkesen.
Csendes várakozástól a nagy családi zsivajig
A karácsony Szandiéknál nemcsak a szűk családról szól, december 25-től indul a nagy, olaszos hangulatú családi forgatag, amelyben még a kutyák is részt vesznek. Idén külön színt visz az ünnepbe, hogy Szandi testvére, Pintácsi Viki új karácsonyi dallal készült. Az énekesnő számára az advent pedig igazi spirituális időszak.
Jézus Krisztus születésnapjára hangolódom. A mai rohanó világban sokat segít az, hogy ilyenkor a koncertjeimen elénekelhetem a karácsonyi hangulatú dalaimat és a közönséggel együtt adjuk át magunkat a hangulat varázsának
– meséli. Szandi és Blanka közös karácsonyi duettjei pedig minden évben különösen sokat jelentenek – a fizikai távolság miatt talán még többet is.
Bár a földrészek közé óceán és 10.000 kilométer ékelődött, Szandi családjának karácsonya továbbra is ugyanaz marad: szeretetteljes, meghitt és olykor hangos a nagy családi forgatagban.
