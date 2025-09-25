Szandi lánya megmutatta, miként néznének ki az unokák

Bogdán Blanka édes fényképet osztott meg a férjével. Szandi lánya elhintette, miként nézhetnek ki majd az énekesnő unokái...
Pintácsi Szandi kirobbanó formában van, távolról sem tűnik egy tipikus nyugdíjas nagymama típusnak. Mégis lassan talán aktuális lesz a kérdés nála, hiszen lánya, Blanka nemrég megházasodott, most pedig a gyermekvállalásról vallott a fiatal lány.
Nyáron jött a jó hír: Szandi lánya férjhez ment. Bogdán Blanka júliusban lett feleség, titokban házasodott meg brazil származású szerelmével, Ricardóval Las Vegasban. Szerelmüket azonban sosem titkolták, időről időre megosztanak egy-egy közös fotót, amiről süt a szerelem. Néhány napja pedig azt osztották meg a követőkkel, hogy Los Angelesbe költöztek, új fejezetet nyitva az életükben. S hogy mikor következik az új mérföldkő, a gyermekáldás?
Nos, már az esküvői fotóikat látva is beindult a találgatás, hogy vajon csak a ruha szabása teszi-e, vagy valóban gömbölyödik a magyar énekesnő lányának pocakja? Erre Szandi adott választ.
„Szeretném megköszönni az egész család nevében azt a mérhetetlen szeretetet, amit kaptunk Tőletek! Köszönjük a sok kedves jókívánságot, gratulációt!”
Ja… és Blanka nem vár babát, a ruha szabása miatt gondolhatták néhányan így.
„A kapcsolat folyamatos közöttünk, minden pillanatról pontosan tudtunk, és együtt örültünk/örülünk Velük. Jövőre tervezzük a családi esküvőt. Még egyszer köszönjük, és boldog, szeretettel teli életet kívánunk mi is Nektek!” – írta ki a közösségi oldalára akkor Szandi.
Lánya most azonban önként nyilvánult meg a babavárásról. A mesterséges intelligencia segítségével ugyanis édes képeket szerkesztett össze. Férjéről és róla látható egy-egy fotó, amint gyerekkori önmagukat ölelik magukhoz. Ez kis fogódzkodót adhat ahhoz, hogy elképzeljék, hogyan is nézne ki leendő gyerkőcük. Bár tekintve az eltérő vonásaikat, tónusaikat, Blanka számára nem egyértelmű a „végeredmény”.
Őszintén, elnézve ezeket a mesterséges intelligenciával készült fotókat, ötletem sincs, hogyan fognak kinézni a jövőbeli gyermekeink
– fogalmazott a közösségi oldalán a bájos szőkeség.
