Szandi lánya megmutatta, miként néznének ki az unokák

Bogdán Blanka édes fényképet osztott meg a férjével. Szandi lánya elhintette, miként nézhetnek ki majd az énekesnő unokái...

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2025.09.25. 17:15
Módosítva: 2025.09.25. 17:16
Bogdán Blanka Bogdán Csaba Pintácsi Szandi unoka

Pintácsi Szandi kirobbanó formában van, távolról sem tűnik egy tipikus nyugdíjas nagymama típusnak. Mégis lassan talán aktuális lesz a kérdés nála, hiszen lánya, Blanka nemrég megházasodott, most pedig a gyermekvállalásról vallott a fiatal lány.

Szandi és lánya
Szandi lánya megmutatta, hogy nézne ki az énekesnő unokája Fotó: Mediaworks-archívum

Szandi lánya terhes?

Nyáron jött a jó hír: Szandi lánya férjhez ment. Bogdán Blanka júliusban lett feleség, titokban házasodott meg brazil származású szerelmével, Ricardóval Las Vegasban. Szerelmüket azonban sosem titkolták, időről időre megosztanak egy-egy közös fotót, amiről süt a szerelem. Néhány napja pedig azt osztották meg a követőkkel, hogy Los Angelesbe költöztek, új fejezetet nyitva az életükben. S hogy mikor következik az új mérföldkő, a gyermekáldás?

Nos, már az esküvői fotóikat látva is beindult a találgatás, hogy vajon csak a ruha szabása teszi-e, vagy valóban gömbölyödik a magyar énekesnő lányának pocakja? Erre Szandi adott választ.

Szeretném megköszönni az egész család nevében azt a mérhetetlen szeretetet, amit kaptunk Tőletek! Köszönjük a sok kedves jókívánságot, gratulációt!”

Ja… és Blanka nem vár babát, a ruha szabása miatt gondolhatták néhányan így.

„A kapcsolat folyamatos közöttünk, minden pillanatról pontosan tudtunk, és együtt örültünk/örülünk Velük. Jövőre tervezzük a családi esküvőt. Még egyszer köszönjük, és boldog, szeretettel teli életet kívánunk mi is Nektek!” – írta ki a közösségi oldalára akkor Szandi.

 

„Ötletem sincs, hogyan fognak kinézni a jövőbeli gyermekeink”

Lánya most azonban önként nyilvánult meg a babavárásról. A mesterséges intelligencia segítségével ugyanis édes képeket szerkesztett össze. Férjéről és róla látható egy-egy fotó, amint gyerekkori önmagukat ölelik magukhoz. Ez kis fogódzkodót adhat ahhoz, hogy elképzeljék, hogyan is nézne ki leendő gyerkőcük. Bár tekintve az eltérő vonásaikat, tónusaikat, Blanka számára nem egyértelmű a „végeredmény”.

Őszintén, elnézve ezeket a mesterséges intelligenciával készült fotókat, ötletem sincs, hogyan fognak kinézni a jövőbeli gyermekeink

– fogalmazott a közösségi oldalán a bájos szőkeség. 

Édes fotókat osztott meg Szandi lánya 
Fotó: Instagram/Bogdán Blanka

 

 

