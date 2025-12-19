Megindító gesztus: súlyos beteg barátjának üzent Leslie Mandoki

Az egész világot lesújtotta a hír, amikor kiderült, hogy Thomas Gottschalk súlyos beteg, rákkal küzd. A „Wetten, dass…?” legendás házigazdája évtizedeken át volt a szombat esték megkerülhetetlen figurája, és nemcsak műsorvezetőként, de kulturális jelenségként is generációkat kötött össze.

Leslie Mandoki megható videóban üzent a súlyos betegséggel küzdő barátjának Fotó: mg

Az ismert televíziós most élete legnagyobb harcát vívja, de nincs egyedül, ott van mellette a barátja, Leslie Mandoki, aki most egy megható videóban üzent neki. A zenész a német RTL-nek adott interjút: szívszorító videóüzenetben és hosszú posztban idézte fel több mint ötvenéves közös útjukat. Mandoki elmondta, hogy a showbizniszban betöltött helyért mindig meg kellett harcolni, de semmi sem hasonlítható ahhoz a küzdelemhez, amit most Thomas vív. Üzenetében nemcsak jókívánságokat fogalmazott meg, hanem egy egész életművön átívelő barátság történetét is elmesélte.

Leslie Mandoki sokat köszönhet Thomas Gottschalk

A zenész és a tévés barátsága jó régre nyúlik vissza. A kapcsolatuk a ’70-es évek végén kezdődött, amikor Gottschalk elsőként adott színpadot Mandokinak:

„Gottschalk volt az, aki először bemutatta az első Mandoki-albumomat, előbb az NA SO WAS-ban, majd a Late Night Show-ban” – írta korábban egy posztjában.

Kiemelte: Thomas nem csupán bemutatta őt, hanem emberi hitelességgel, bátorítással támogatta akkor is, amikor a „Mandoki-világ” még csak formálódott, és semmi sem volt magától értetődő.

A közös munka később legendás pillanatokat hozott a német televíziózásban: a „Wetten, dass…?” színpadán a Mandoki Soulmates mellett olyan előadók kaptak teret, mint a No Angels vagy Donovan, miközben Gottschalk a nemzetközi zenei elit – Phil Collins, Lionel Richie, Jennifer Rush – előtt is kaput nyitott. Közösen hozták létre a ZDF-en sugárzott „50 Jahre Rock” monumentális műsorokat, ahol Ian Anderson, Jack Bruce, Greg Lake, Eric Burdon és sokan mások léptek fel.

Leslie Mandoki bízik barátja gyógyulásában

A zenész reménykedik Thomas Gottschalk gyógyulásában, és mihamarabbi teljes felépülést kíván neki. Mint mondta, szeretné még látni, hogy „azzal a mosollyal, spontaneitással és életigenléssel” tér vissza a képernyőkre, amely miatt annyian szeretik és szerették a nézők - írja a Bors.