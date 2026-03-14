Végre itt a tavasz! Virágba borult a Gellért-hegy híres mandulafája – Galéria!

Virágba borult Budapest egyik legismertebb fája, a Gellért-hegyen álló híres mandulafa. A budapesti tavasz hírnökeként is ismert fa idén is rengeteg embert vonz.

Fővárosi látványosság a mandulafa

A Gellért-hegyi Kereszt mellett álló mandulafa mögül lélegzetelállító városkép tárul elénk, amit még varázslatosabbá tesznek a halványrózsaszín szirmok, döngicsélő méhecskék és az édes virágillat. Bár Budapest-szerte egyre több fa bont rügyet, a Gellért-hegy mandulafája különleges helyet foglal el a város szívében. Szinte már hagyomány, hogy amikor kivirágzik, hosszú sorok állnak a legjobb fotókért.

Rejtély, hogyan kerülhettek a mandulafák a Gellért-hegyre

Hogy pontosan, hogyan kerültek a Gellért-hegyre a mandulafák, arról máig több történet kering, mintha a hegy, amelyet sokan csak Boszorkányhegyként emlegetnek, szándékosan őrizné a titkát. A mandula alapvetően a bortermő vidékeket kedveli, hiszen hasonló termőhelyre van szüksége, mint a szőlőnek. A Gellért-hegy egykor maga is híres szőlőtermő terület volt. A XIX. századi filoxéravész azonban elpusztította az ültetvényeket; azonban a szívós mandulafák megmaradtak. Hogy mikor kerültek a hegyre, arról megoszlanak a vélemények: egyesek szerint még a török hódoltság idején telepítették őket, míg egy ismert kerttörténész úgy véli, az idős fák inkább a szőlők pusztulása utáni időszak emlékei. Mások szerint pedig a XX. század eleji parkosítás során ültették őket a hegyre. Akárhogy is történt, a mandulafák ma már a hegy titokzatos történetének részei.

A kereszt melletti fa a leghíresebb

A kereszt melletti mandulafa az évek során igazi városi jelképpé vált. Nem csoda, hogy idén is rengetegen zarándokolnak fel a hegyre, hogy elkészítsék a leglátványosabb városképeket. A virágzó mandulafa egyszerre a tavasz ígérete és Budapest egyik legromantikusabb látványossága.

