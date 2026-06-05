Megölték a Top Gun sztárját, rajongók milliói zokognak

A veterán színész, James Handy, aki olyan kasszasikerekben szerepelt, mint a Jumanji és a Top Gun: Maverick. A színészt brutális kegyetlenséggel megkésték a háza előtti udvaron. A 81 éves hollywoodi sztárt állítólag barátnője fia, a 44 éves Michael Gledhill ölte meg. Sőt úgy tudni külföldi sajtóinformációk szerint, hogy a gyanúsított értesítette a rendőrséget.

A Top Gun sztárja életét a barátnője fia vette el / Fotó: Shutterstock

A hátborzongató eseménysorozat akkor kezdődött, amikor a Los Angeles-i rendőrség szerint szerdán reggel 9:30 körül zavaró hívást kaptak:

„Én vagyok a fia, épp most öltem meg a bűnös embert” – mondta a hívó a rendőrségnek.

A rendőrök azonnal Handy tarzanai, Erwin Street-i otthonához siettek, ahol a színészt eszméletlenül, mellkasi szúrt sebbel találták meg az udvaron. Handy-t ezután egy helyi kórházba szállították, ahol már csak a halálát tudták megállapítani. Gledhillt a helyszínen elfogták. A hatóságok szerint a gyanúsított korábban állítólag leintette a kiérkező rendőröket, és elmondta nekik, hogy ő az, akit keresnek, miközben a rendfenntartók lezárták a közeli utcákat. A nyomozók szerint Gledhill az anyjával élt a házban, de a késelés indítéka továbbra is tisztázatlan. Gledhillt jelenleg 2 millió dolláros óvadék ellenében tartják őrizetben.

Handy New Yorkban született, és 1977-ben a Taps című filmben, valamint ugyanebben az évben az ABC Ryan’s Hope című sorozatában tűnt fel először a képernyőn. Legutóbb a Top Gun: Maverick című filmben láthattuk, ahol Jimmy nevű csapost alakította. Handy egyéb filmszerepei között ott van a Logan című filmben Hugh Jackman főszereplőjét kezelő orvos szerepe, valamint az 1995-ös Jumanji című sikerképernyőn, ahol Handy a kártevőirtót alakította.

A színész visszatérő szerepeket kapott olyan sorozatokban is, mint a NYPD Blue, amelyben Haverhill kapitányt alakította, az Alias, amelyben Arthur Devlin szerepét játszotta, és a Profile, amelyben Lou Handleman szerepét játszotta. Handy számos más televíziós sorozatban is feltűnt, többek között a The West Wing, a Castle és az X-akták című sorozatokban. Karrierje az 1970-es évekre nyúlik vissza, és több mint 100 színészi szerepet foglal magában.