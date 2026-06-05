Megölték a Top Gun sztárját, rajongók milliói zokognak
Nyilvánosságra került egy borzalmas segélyhívás. A Top Gun sztárját, James Handyt a barátnője fia késelte halálra.
A veterán színész, James Handy, aki olyan kasszasikerekben szerepelt, mint a Jumanji és a Top Gun: Maverick. A színészt brutális kegyetlenséggel megkésték a háza előtti udvaron. A 81 éves hollywoodi sztárt állítólag barátnője fia, a 44 éves Michael Gledhill ölte meg. Sőt úgy tudni külföldi sajtóinformációk szerint, hogy a gyanúsított értesítette a rendőrséget.
A hátborzongató eseménysorozat akkor kezdődött, amikor a Los Angeles-i rendőrség szerint szerdán reggel 9:30 körül zavaró hívást kaptak:
„Én vagyok a fia, épp most öltem meg a bűnös embert” – mondta a hívó a rendőrségnek.
A rendőrök azonnal Handy tarzanai, Erwin Street-i otthonához siettek, ahol a színészt eszméletlenül, mellkasi szúrt sebbel találták meg az udvaron. Handy-t ezután egy helyi kórházba szállították, ahol már csak a halálát tudták megállapítani. Gledhillt a helyszínen elfogták. A hatóságok szerint a gyanúsított korábban állítólag leintette a kiérkező rendőröket, és elmondta nekik, hogy ő az, akit keresnek, miközben a rendfenntartók lezárták a közeli utcákat. A nyomozók szerint Gledhill az anyjával élt a házban, de a késelés indítéka továbbra is tisztázatlan. Gledhillt jelenleg 2 millió dolláros óvadék ellenében tartják őrizetben.
Handy New Yorkban született, és 1977-ben a Taps című filmben, valamint ugyanebben az évben az ABC Ryan’s Hope című sorozatában tűnt fel először a képernyőn. Legutóbb a Top Gun: Maverick című filmben láthattuk, ahol Jimmy nevű csapost alakította. Handy egyéb filmszerepei között ott van a Logan című filmben Hugh Jackman főszereplőjét kezelő orvos szerepe, valamint az 1995-ös Jumanji című sikerképernyőn, ahol Handy a kártevőirtót alakította.
A színész visszatérő szerepeket kapott olyan sorozatokban is, mint a NYPD Blue, amelyben Haverhill kapitányt alakította, az Alias, amelyben Arthur Devlin szerepét játszotta, és a Profile, amelyben Lou Handleman szerepét játszotta. Handy számos más televíziós sorozatban is feltűnt, többek között a The West Wing, a Castle és az X-akták című sorozatokban. Karrierje az 1970-es évekre nyúlik vissza, és több mint 100 színészi szerepet foglal magában.
A Top Gun sztárja életét a barátnője fia vette el
Halálának hírére Scott Alan Smith, a Savannah College of Art and Design előadóművészeti professzora elmesélte, hogyan rendezte Handy-t a Lyons-i Road Theater Company-nál 2018-ban.
„Jim nemcsak igazán nagyszerű színész volt, hanem egy igazi herceg is – kedves, nagylelkű és adakozó a stábjával és a közönséggel szemben” – írta Smith a Facebookon.
A rajongók a közösségi médiában emlékeztek meg Handyra az évek során játszott számos szerepe kapcsán.
„James Handy nagyszerű karakter színész volt a 90-es években – mindig szilárd, emlékezetes mellékszerepeket nyújtott” – írta egy X-felhasználó, megjegyezve, hogy „mindig megbízható volt”.
Más X-felhasználók „kiváló karakter színésznek” és „a tipikus »az a srác« színésznek” nevezték, egyik rajongó pedig azt írta, hogy először a The Verdict című filmben látta Handy-t, „egy kicsi, de hatásos szerepben”.
„Nyugodj békében, James Handy – mindenben benne voltál” – írta egy másik.
A közösségi média felhasználói szintén siratták Handy halálának tragédiáját, egyikük így írt: „Hű, Rob Reiner, most meg James Handy. Ez őrület.”
Kísértetiesen hasonló tragédia
Handy halála néhány hónappal azután következett be, hogy a neves rendezőt, Rob Reiner és feleségét, Michelle holtan találták, elvágott torkokkal a kaliforniai Brentwoodban található, 13,5 millió dollár értékű otthonukban. Legfiatalabb fiúk, a 32 éves Nicket később letartóztatták a szüleik halálával kapcsolatban. A szülők holttestének megtalálása előtt alig néhány órával korábban látták, ahogy hangosan veszekszik apjával a tévés Conan O’Brien által rendezett ünnepi partin.
A hatalmas, hat hálószobás birtokon a szörnyű felfedezést a lányuk, Romy tette.
Nicknek, akinek már korábban is voltak mentális egészségügyi problémái, azonban nem vallotta magát bűnösnek a hat bűncselekmény vádjában: két elsőfokú gyilkosság, két többszörös gyilkosságot magában foglaló különleges körülmény, valamint két, halálos fegyver – egy kés – használatát magában foglaló különleges körülmény.
Szeptemberi következő bírósági megjelenéséig rácsok mögött marad - írja a Daily Mail.
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