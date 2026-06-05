„A pokolba kívánom az egészet” – Lola durván kiborult

Az anyaság az egyik leggyönyörűbb dolog az életben, ám a csillogó Instagram-posztok mögött gyakran kőkemény küzdelmek zajlanak. Lola, azaz Korsós Judit nemrég ünnepelte első házassági évfordulóját, és bár élete legszebb időszakát éli, hiszen tavaly októberben megszületett kisbabája, a mindennapok őt is komoly kihívások elé állítják. Sokan megszokhatták, hogy a sztárok a szülés után azonnal tökéletes formában tündökölnek, ám a valóságban a fittség visszanyerése rengeteg energiát emészt fel. Az énekesnő most úgy döntött, nem titkolja tovább a nehézségeket, és őszintén vallott arról, milyen emberfeletti feladat számára az edzés a kimerítő mindennapokban.

Lola élete legszebb időszakát éli, de a nehéz napok így sem kerülik el (Fotó: ZSOLNAI DORI)

Lola gyereke mellett sem engedi el magát: Gyakran jár kondizni

Az énekesnő legutóbbi őszinte megnyilvánulása sok édesanya szívéből szólt, akik szintén a kialvatlansággal küzdenek. Lola elárulta, hogy a saját elvárásai miatt komoly frusztrációt érez az edzőteremben, és a legkevésbé sem élvezi a formába lendülést:

Annyira fáradt vagyok, hogy nem tudom elmondani. Nem is haladok úgy az edzéssel, amit elvárok magamtól. Mindenkit irigylek, aki gyerek/gyerekek mellett imád mozogni. Én a pokolba kívánom az egészet, de az egészségem miatt mégis csinálom

– írta le a fájó igazságot az énekesnő.

Lola edzéseit nem igazán élvezi mostanság (Fotó: Instagram)

Nem mindig egyszerű az influenszer anyukák élete

A szülés után Lola egyébként hamar visszatért a közösségi oldalaira, ahol a követői nem győzték dicsérni természetes szépségét. A rajongók sorra írták a kedves üzeneteket, kiemelve, milyen jól áll neki az anyaság. Azonban a sok pozitív visszajelzés mellett egy bántó hozzászólás is érkezett egy álprofil mögül: „Olcsó k vagy ígyis úgyis” – érkezett a durva, nyelvtanilag kifogástalanul megírt beszólás a bejegyzése alá. Lola azonban nem hagyta szó nélkül a támadást, és egy elegáns, mégis határozott válasszal reagált. Ahelyett, hogy felhúzta volna magát a primitív és alpári stíluson, inkább egy gyors helyesírási leckével tette helyre a kommentelőt: „Helyesen: olcsó k* vagy így is, úgy is! Legközelebb így írd! Puszi” – vágott vissza. Ez a frappáns reakció jól bizonyítja, hogy Lola nemcsak az edzőtermi súlyoknak, hanem a netes trolloknak sem kegyelmez, nehéz nap ide vagy oda.