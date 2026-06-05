Brutálisan drágul az üzemanyag, itt vannak a részletek
A gázolaj ára emelkedni fog.
A holtankoljak információi szerint, megint változás várható az üzemanyagok esetében. Mint írják a tankolással kapcsolatban, pénteken a benzin beszerzési ára továbbra is változatlan marad, a gázolaj ára emelkedik bruttó 7 forinttal.
2026.06.04-én a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 646 Ft/liter
- Gázolaj: 665 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
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