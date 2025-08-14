Újbuda retró képgaléria – A XI. kerület múltja és kulturális kincsei

Budapest egyik legnagyobb és legsokszínűbb városrésze, a XI. kerület, vagyis Újbuda, nemcsak a jelenben pezsgő kulturális és egyetemi központ, hanem múltja is bővelkedik emlékekben, amelyekről most egy különleges retró képgaléria mesél. A gyűjtemény archív fotókon keresztül mutatja be, hogyan alakult át a városrész az elmúlt évtizedek során.

Retró fotó: Citadella sétány, jobbra a Citadella és a Felszabadulási Emlékmű részlete 1969-ben. (Fortepan / FŐFOTÓ)

Retró múltunk meghatározó emlékei

A galériában felejthetetlen pillanatokat ragadhatunk meg a Gellért-hegyen pihenő és fotózkodó emberekről, miközben Budapest lenyűgöző panorámája tárul elénk. A helyszín nem csupán a helyiek, de számos híresség kedvelt fotóhelye is volt az évek során. Budapest szívében kiemelkedő látványt nyújt ez a hegy, amelynek tetején a Citadella monumentális épülete uralja a tájat. Büszkén emelkedve a város felé, meghatározva Budapest arculatát.

A Gellért-hegy lábánál, a Szent Gellért téren található a híres Gellért Gyógyfürdő, amely régóta kényezteti mindazokat, akik gyógyulásra és pihenésre vágynak. Nem csupán természeti szépsége és gyógyító vize miatt meghatározó, hanem gazdag történelmi jelentősége miatt is ikonikus helyszín.

Gellért Gyógyfürdő, hullámmedence. 1962 (Fortepan / Krantz Károly)

A képek között természetesen nem hiányozhat a Móricz Zsigmond körtér sem, amely mindig is Újbuda szíve volt, legyen szó villamosközlekedésről vagy a közösségi életről.

A galéria emellett megidézi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egykori arcát, akkoriban, akácsak manapság fiatal mérnökök százai jártak itt a Duna-parton, jegyzetekkel a kezükben. Újbuda mindig is a természet, a tudás és a jólét központja volt.

Külön figyelmet kap a Kelenföldi pályaudvar és környékének képei is, amelyek eklektikus hangulatukkal különleges színt visznek a kerület arculatába. Panelépületeik olyanok, mint egy méhkas, amelyek mesélnek a kerület polgári hagyományairól.

Az archív fotók nem csupán múltidézésre szolgálnak, hanem arra is, hogy felismerjük, Újbuda kulturális értékei. Örökségei és közösségi terei ma is ugyanolyan fontosak, mint régen, csupán új köntösben, a jelen kor igényeihez igazodva élnek tovább.