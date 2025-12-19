Sokkoló: halálos fenyegetést kapott Tiv Tivy lánya, feljelentést tett az influenszer

Hogy mi az ismert és népszerű influenszer bűne, amiért a baloldali trollok a kislánya halálát kívánják? Nos annyi, hogy határozottan áll ki bizonyos, egyébként önmaguktól is fontos ügyekben és elmondja markáns véleményét, ami időnként egybecseng a magyar kormány álláspontjával. Ilyen például a drogtörvény szigorítása és a migráció kérdése.

Tiv Tivy az álláspontja miatt kap halálos fenyegetéseket (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Vagyis, ha Tiv Tivy azt mondja, hogy a törvény teljes szigorával kell lesújtani a drogterjesztőkre és közben helyesli, hogy Magyarország ellenáll és nem válik a migrációs válság önkéntes áldozatává, mint az Európai Unió legtöbb tagállama, akkor hadrendbe is állnak a baloldali trollseregek és gyalázkodó üzenetekkel árasztják el a fiókjait.

Az influenszer a Borsnak most részletesen elmondta, mi és hogyan történt a lánya megfenyegetésével kapcsolatban.

Döbbenten áll a baloldalról érkező súlyos fenyegetések előtt Tiv Tivy

Tiv Tivy eddig állta is a sarat és igyekezett ignorálni a rá zúduló liberális mocskot, de a felé irányuló gyűlölethullám mostanra elért és át is lépett egy határt, ami miatt az influenszer már a rendőrséghez fordult. Hogy mi történt? Nos, Tiv Tivy egyre másra kapja a halálos fenyegetéseket és akad olyan „agyhalott” rosszakarója is, aki a nagy, baloldali szeretet jegyében egyenesen a kislánya halálát kívánja.

Egészen döbbenetes, amit a napokban kaptam, csak mert néhány videómban olyan témákról merészeltem véleményt formálni, amelyek nagymértékben foglalkoztatják a közvéleményt, politikai oldaltól függetlenül.

„Azt gondoltam, hogy pártsemleges maradhatok még akkor is hattörténetesen a drogkérdésben egyet tudok érteni a törvények szigorításával és közben elmondom a saját tapasztalataimat a témában. Hát tévedtem! Ahogy akkor is, amikor az Ausztráliában történt brutális terrortámadás után felemeltem a szavam a fenyegető migrációval szemben” – kezdte a Borsnak Tiv Tivy, majd kitért a konkrét fenyegetésekre és meg is mutatta az üzenetet, melyben egy baloldali érzelmű nő a gyermeke halálát kívánta.

Ilyen undorító üzeneteket kapott Tivy (Fotó: Instagram / Tiv Tivy)

„Tényleg nem fér a fejembe, hogy egyes emberek hogyan aljasodhatnak le erre a szintre”

„Lehet engem gyűlölni és rajtam el is férnek a gyalázkodó üzenetek. De azt hiszem, minden értelemben átlépett egy határt az az elmebeteg, aki a kislányom halálát kívánta, majd engem buzdított arra, hogy vágjam át a torkát!”

Ecsetelhetném most hosszan, hogy mit gondolok erről a dologról, de félek, nem tűrnének nyomdafestéket a szavaim

– mondta az ismert influenszer, aki természetesen a hatóságok segítségét kérte. „Azonnal jeleztem a rendőrség felé, hogy súlyos fenyegetéseket kapok. A kirívó üzenteket pedig el is küldtem a hatóságoknak. Hamarosan pedig személyesen is megteszem a szükséges lépéseket. Szomorú, de elszánt vagyok!” – jelentett ki határozottan Tiv Tivy.