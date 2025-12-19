Tiv Tivy: Az én adómból ezeknek ne adjanak már semmit

Tiv Tivy korábban a drogpolitika kapcsán is megszólalt lapunknak, mivel a kormány egy újabb szigorítást vezetett be a drogtörvénybe. Az üzletember küldetésének tartja, hogy tiszta és példamutató emberekkel dolgozzon és minden téren elítéli a kábítószerek használatát. Deák Tivadar, ismertebb nevén Tiv Tivy most a napokban történt ausztrál terrortámadás kapcsán szólalt fel – írja a Bors.

Tiv Tivy TikTok-videóban fakadt ki a tragikus hír kapcsán (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy nem szeretne egy országban élni a bevándorlókkal

Nagyon kemény, hogy iszlamista terrorszervezet tagjai lőttek le civil embereket Ausztráliában. És nekünk ezeket kellett volna befogadni?

– kezdte az üzletember közösségi oldalán.

December 14-én történt a tragikus eset, ahol egy apa-fia páros tüzet nyitott Sydney-ben. A két férfi előre kitervelte a támadást, ami során a családtagok sem sejtették, mire készülnek. A mostani információk szerint három magyar áldozata is van a terrortámadásnak.

A korábbi valóságshow-szereplőt is sokkolta a hír. Kifakadt, hogy még mindig vannak olyanok, akik beengedik az illegális bevándorlókat.

A legborzasztóbb az egészben, hogy még mindig vannak olyan nyugati országok, nyugati vezetőkkel, akik rá akarnak kényszeríteni minket, hogy befogadjuk őket. Az én adómból ezeknek ne adjanak már semmit

– mondta Tiv Tivy, aki egy újabb társadalmi kérdésben árulta el véleményét.

Deák Tivadar Tiv Tivy nem érti, miért állnak ki veszélyes emberek mellett a kormányok (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy felhívta a magyarok figyelmét

Ébresztő emberek! Majd ide is bejönnek és civil embereket fognak lelőni fényes nappal?

– zárta költői kérdésével videóját az üzletember.

Mindenkit sokkolt a napokban történő eset, de természetesen az áldozatok családtagjainak fájdalma a legnagyobb. A napokban derült ki, hogy kettőről háromra nőtt a magyar származású áldozatok száma. Markovics Edit haláláról a gyászoló család is megemlékezett.

Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk

– búcsúzott az áldozattól a család.