Bochkor Gábor a drogtörvényről: „A világáról sem tudott szegény"

Úgy tűnik, hogy a német kormány is követi a magyar példát, és hozzányúlnak a saját drogtörvényükhöz. Sőt, egy igen radikális szigorítást eszközölnek, hiszen fegyvernek minősítik a GHB-t, vagyis a Ginát. Bochkor Gábor környezetében is van áldozat...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 14:30
drogtörvény Bochkor Gábor GHB randidrogos támadás

Sajnos sok, és egyre több áldozatot szed Magyarországon is a Gina néven ismert randidrog, ami teljes és totális tudatvesztéshez vezet azoknál, akiknél túladagolják. Szinte mindenki ismer valakit, akinek egy szórakozóhelyen csempészték bele az óvatlanul magára hagyott italába a színtelen, szagtalan anyagot, aminek a túladagolása eszméletvesztéshez, emlékezetkieséshez és nem ritkán halálhoz vezet. Az ilyen esetek visszaszorításának érdekében lépett a német kormány, és ezt az intézkedés tárgyalta ki Bochkor Gábor is csapatával péntek reggel a Retro Rádió stúdiójában.

Bochkor Gábor az új drogtörvény kapcsán mesélte el az ilysztő történetet
Bochkor Gábor az új drogtörvény kapcsán mesélte el az ilysztő történetet (Fotó: Dodó Ferenc)

Bochkor Gábor lelkesen mesélt a drogtörvény szigorításáról

Egy német cikkben olvassuk, hogy a belügyminiszter bejelentette, hogy a nők védelmének érdekében követik a spanyol példát, és a jövőben nyomkövetőt alkalmaznak azoknál az elkövetőknél, akikkel szemben távoltartási végzés van érvényben erőszakos cselekmény miatt. Illetve, hogy a Gina néven ismert randidrogot, vagyis a GHB-t fegyvernek minősítik.

Vagyis bárkit, akit tetten érnek, hogy ezzel próbál meg elkábítani valakit, úgy kezelnek, mintha fegyveres támadást hajtott volna végre az áldozatával szemben

 – kezdte Bochkor Gábor, aki teljes mértékben egyet tud érteni az új német drogtörvény bevezetésével. A rádiósnak ezután két, a témába vágó történet is az eszébe jutott.

Bochkor Gábor nem először emelte fel a szavát a drogproblémák mentén
Bochkor Gábor nem először emelte fel a szavát a drogproblémák mentén. Most a Gina (GHB) kapcsán szólalt meg  (Fotó: Northfoto)

A világáról nem tudott szegény...”

Juli, emlékszel? Volt egyszer egy apuka, aki betelefonált hozzánk és elmesélte, hogy a lányát és az asztaltársaságát egy ma is ismert labdarúgó akarta beginázni. A pincérnő vette észre és szólt nekik, hogy ne igyák meg az italt, amit küldött nekik” – mondta Bochkor a Retro Rádió reggeli adásában, majd egy személyesebb emlékét is felidézte. „Nekem is van ismerősöm akivel ez megtörtént. Ráadásul egy olyan buliban, ahol én is ott voltam. A WC-ben talált rá a húga. A világáról sem tudott szegény. 

Mindez egy nagyon ismert budapesti bárban történt

– mesélte a rádiós. A magyar drogtörvény szigorítása is megtörtént, vagyis úgy tűnik, hogy utánunk, szép lassan Európa többi részén is elkezdték a helyén kezelni a dizájnerdrogok robbanásszerű terjedésének problémakörét.

@borsonline

Kucsera Gábor meg akarja menteni a fiatalokat a drogoktól Az egykori olimpikon szerint a drogtörvényre vonatkozó szigorítás régóta esedékes volt, mert ez megmentheti a fiatalokat, főleg, hogy már nagyon korán elkezdik használni a tudatmódosító szereket. Ha Önnek, vagy a környezetében valakinek segítségre van szüksége a leszokáshoz hívja a 06 30 970 49 66-os telefonszámot! #bors #drogprevencio #kucseragábor #megelőzés #törvény

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

