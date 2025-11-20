Bochkor Gábor megfújta a karácsonyi céges tomboláról a borhűtőt

Nyakunkon az év vége. A boltok polcait elárasztották a karácsonyi termékek és a Retro Rádió hullámhosszán is egyre gyakrabban csendülnek fel olyan örökbecsű nóták, mint Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, vagy éppen a Wham! Last Christmas című gigaslágere. Közeleg a karácsony és közelegnek a céges karácsonyi bulik is. A dolgozók, ilyenkor egymást kérdezgetik, hogy hallottak-e „pulykapénzről”, vagy esetleg olyan ajándékokról, melyeket a főnökség szánt az alkalmazottaknak. Nos, Bochkor Gábor csütörtök reggel hamar pontot tett a téma végére.

Bochkor Gábor rádiósként és főnökként sem szerelmese a céges, karácsonyi buliknak Fotó: Dodó Ferenc

Bochkor Gábor: „Ha ilyet kapnék, tudnám, hogy a vezetőség mélyen a zsebébe nyúl”

Nem megyek el a karácsonyi bulira. Egyrészt, mert forgatok, másrészt másnap dolgozom, harmadrészt pedig a karácsonyi ajándékok sem a régiek

– kezdte a műsorvezető, aki egyből hozzátette: „Akkor lennék ott, ha olyan ajándékot kapnánk, amilyet az Insta 360 nevű cég adott a munkatársainak. Akkor érezném, hogy karácsony van és hogy szeret a vezetőség és el akarják ismerni, hogy elégedettek a munkámmal. Képzeljétek el, ők huszonegy darab, színarany billentyűsapkát adtak adtak az alkalmazottaknak. Ezeket rá kell húzni a klaviatúra billentyűire, ha akarod. Ha ilyet kapnék, tudnám, hogy a vezetőség mélyen a zsebébe nyúlt. Az arany ráadásul a vállalat stabilitását szolgálja, míg a billentyű azt szimbolizálja, hogy minden egyes leütés, arannyá változtatja a munkát.”

Ezután Bochkor Gábor hamar világossá tette, hogy ő bizony nem tervez ajándékozóként fellépni még a karácsony előtti utolsó adásnapon sem.

Bochkor Gábor fogta az ajándékot és távozott a karácsonyi partiról Fotó: Mediaworks-archívum/AI

Bochkor Gábor műsora hiába fut nagyot, nem lesznek giga ajándékok

„Mit szólnátok ahhoz, ha egy reggel, mindenkinek az asztalára letennék egy-egy kávékapszulát a közösből, hiszen én vettem?” – dobta be az ötletet a rádiós legenda, mire Héja Anett le is csapta a magasnak vélt labdát.

„Sima kedvességnek venném és nem tudnám be karácsonyi ajándéknak” – vágta rá a Bochkor-team egyetlen hölgytagja. Bochkor Gábor csípőből tüzet is nyitott a felszólalóra: „Pedig tudd be annak, mert lehet, hogy még az sem lesz. Főleg neked nem lesz Anett! Hogy ünnepelted meg tegnap a férfinapot? Annyit mondtál, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Vigyázz, jön majd a nőnap is! Na, ezt mint a főnökötök mondom, idén sem lesz semmilyen ajándék!” – szögezte le Bocsi, majd felidézték egy évekkel korábbi, céges karácsonyi buli emlékét, ahol tombolaszerűen kerültek kisorsolásra nagyobb értékű ajándékok. „Akkor mi ott trükköztünk. Én mondtam, hogy kell a borhűtő, amit Gyuri valahogy meg is szerzett.”

Átöleltem a borhűtőt, kirohantam vele a parkolóba és bevágódtam egy taxiba. Milyen szép karácsony volt!

– nevetett Bochkor Gábor.