Bochkor Gábor megfújta a karácsonyi céges tomboláról a borhűtőt

A honi rádiózás doyenje bár szereti az ünnepi időszakot, azonnal Grincs válik belőle, ha a céges karácsony kérdésköre kerül terítékre. Bochkor Gábor nem is kertelt, csütörtök reggel élő adásban fejtette ki véleményét. Azt is elárulta, mire számíthatnak tőle a kollégái, akik gyakorlatilag az alkalmazottai is egyben.
Nyakunkon az év vége. A boltok polcait elárasztották a karácsonyi termékek és a Retro Rádió hullámhosszán is egyre gyakrabban csendülnek fel olyan örökbecsű nóták, mint Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, vagy éppen a Wham! Last Christmas című gigaslágere. Közeleg a karácsony és közelegnek a céges karácsonyi bulik is. A dolgozók, ilyenkor egymást kérdezgetik, hogy hallottak-e „pulykapénzről”, vagy esetleg olyan ajándékokról, melyeket a főnökség szánt az alkalmazottaknak. Nos, Bochkor Gábor csütörtök reggel hamar pontot tett a téma végére.
Bochkor Gábor: „Ha ilyet kapnék, tudnám, hogy a vezetőség mélyen a zsebébe nyúl”
Nem megyek el a karácsonyi bulira. Egyrészt, mert forgatok, másrészt másnap dolgozom, harmadrészt pedig a karácsonyi ajándékok sem a régiek
– kezdte a műsorvezető, aki egyből hozzátette: „Akkor lennék ott, ha olyan ajándékot kapnánk, amilyet az Insta 360 nevű cég adott a munkatársainak. Akkor érezném, hogy karácsony van és hogy szeret a vezetőség és el akarják ismerni, hogy elégedettek a munkámmal. Képzeljétek el, ők huszonegy darab, színarany billentyűsapkát adtak adtak az alkalmazottaknak. Ezeket rá kell húzni a klaviatúra billentyűire, ha akarod. Ha ilyet kapnék, tudnám, hogy a vezetőség mélyen a zsebébe nyúlt. Az arany ráadásul a vállalat stabilitását szolgálja, míg a billentyű azt szimbolizálja, hogy minden egyes leütés, arannyá változtatja a munkát.”
Ezután Bochkor Gábor hamar világossá tette, hogy ő bizony nem tervez ajándékozóként fellépni még a karácsony előtti utolsó adásnapon sem.
Bochkor Gábor műsora hiába fut nagyot, nem lesznek giga ajándékok
„Mit szólnátok ahhoz, ha egy reggel, mindenkinek az asztalára letennék egy-egy kávékapszulát a közösből, hiszen én vettem?” – dobta be az ötletet a rádiós legenda, mire Héja Anett le is csapta a magasnak vélt labdát.
„Sima kedvességnek venném és nem tudnám be karácsonyi ajándéknak” – vágta rá a Bochkor-team egyetlen hölgytagja. Bochkor Gábor csípőből tüzet is nyitott a felszólalóra: „Pedig tudd be annak, mert lehet, hogy még az sem lesz. Főleg neked nem lesz Anett! Hogy ünnepelted meg tegnap a férfinapot? Annyit mondtál, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Vigyázz, jön majd a nőnap is! Na, ezt mint a főnökötök mondom, idén sem lesz semmilyen ajándék!” – szögezte le Bocsi, majd felidézték egy évekkel korábbi, céges karácsonyi buli emlékét, ahol tombolaszerűen kerültek kisorsolásra nagyobb értékű ajándékok. „Akkor mi ott trükköztünk. Én mondtam, hogy kell a borhűtő, amit Gyuri valahogy meg is szerzett.”
Átöleltem a borhűtőt, kirohantam vele a parkolóba és bevágódtam egy taxiba. Milyen szép karácsony volt!
