„Tényleg lehet szórakozni ezzel, de…” – élő adásban feszült be Bochkor Gábor

Rengeteg embert érintő témát boncolgatott a Retro Rádió, amihez szakjogászt is igénybe vett. A társasházi közös képviseletekről szinte mindenkinek van véleménye, aki ilyen helyen él vagy élt.

Bochkor Gábor műsorvezető élő adásban üzent. Küldi az ügyvédjét, ha kell (Fotó: Retro Rádió)

Bochkor Gábor: „Egyébként nekem is van gondom a közös képviselővel”

A rádiós legenda az alapvetően jó hangulatú műsorban, mely szerdán keresett hallgatókat a csütörtöki témájához, a másodperc tört része alatt váltott nagyon komolyra. Bochkor Gábor rádöbbent ugyanis, hogy bizony neki is gondja van egy közös képviselővel. Ezt pedig ki is mondta. „Egyébként nekem is van gondom a közös képviselővel. Például a kedves Ágnes, soha nem válaszol.

Ő küldi, hogy mikor és mit kell befizetnem, de ha én írok valamit, vagy SMS-ben, vagy e-mailben, nulla válasz.

Azóta sem, egy sem… De ezt csak addig lehet játszani, amíg a jogászommal nem találkozik. Tényleg lehet szórakozni ezzel, de…” – fogalmazott Bochkor Gábor. Ám nem állt meg itt, a lendület vitte tovább!

„Ez egyébként nonszensz”

„Nem próbáltam telefonon, hiszen ő is csak ír, és én is, csak egy kérdést tettem fel írásban, amire illett volna egy választ kapnom. Ez egyébként nonszensz. Én higgadt vagyok, és nyugodt, aztán majd a Gergő dolgozni fog…” – közölte a Retro Rádió sztárműsorvezetője, akinek szavait a Bors idézte.