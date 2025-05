Új bizniszbe vág Bochkor Gábor: már várja a jelentkezőket!

Ahogy Bochkor Gábor beszél a gasztronómiáról, attól még a legelvetemültebb magevőnek és „egészségrigónak” is összefut a nyál a szájában. Ennél fogva egészen testhezálló téma volt számára a hír, hogy az olasz legenda, Bud Spencer fia piacra dobott egy az édesapja arcmásával ellátott hagymás babot. Igen, elvileg pont azon receptúra alapján, melyet Charlie Firpo követett az És megint dühbe jövünk című emblematikus moziban (is). Nos, Bochkor Gábor a téma kapcsán árulta el a Retró Rádió hallgatóinak, hogy neki is van egy saját receptje, amivel szerinte és egyébként az ismerősei, barátai szerint is, betörhetne a piacra.

Bochkor Gábor receptje a barátai közt világhírnek örvend (Fotó: TV2)

Bochkor Gábor: „Több barátom már elkérte a receptet”

„A chiliszószom teljesen saját recept és az olyan, hogy mindent ver. Több barátom már elkérte a receptet és gyártják maguknak, otthon.

Van, aki meg is kóstoltatja velem, hogy megmondjam, olyan lett -e, mint az enyém

– kezdte Bochkor, akinek szavaira Háder György azonnal reagált, mint olyasvalaki, aki már kóstolta azt. „Simán lehetne brandként kiadni. Szerintem zabálnák és piaci rés is van, mert jó fűszeres, de nem annyira csípős, hogy ehetetlen, de mégis megfelelően intenzív. Benne van minden, amit az keres, aki szereti a csípőset” – méltatta az említett finomságot Gyuri, aki ezzel be is indította Bochkor Gábor fantáziáját.

Bochkor Gábor fiatalon még nem volt ekkora gasztroszakember (Fotó: Retro Rádió)

„De én nem leszek rajta, mert azt nem tartom jónak”

„Most el is képzeltem, hogy narancssárga címke lesz rajta. De én nem leszek rajta, mert azt nem tartom jónak. Bud Spencernél értem, de… Talán a BCHKR rajta lenne” – gondolkodott el Gábor, majd eszébe ötlött, hogy kollégája és barátja korábban már megpróbált lépéseket tenni annak érdekében, hogy na világ is megismerhesse a mesteri szósz minden ízét és zamatát. „Egyébként te azt mondtad, hogy jelentkezel, ha találsz rá egy gyártót, de nem találtál.

Ha egy gyártó egy picit átadna nekem a kapacitásából, akkor megcsinálhatjuk

– jelentette ki élő adásban Bochkor Gábor. Nos, reméljük a legjobbakat és várjuk a BCHKR chiliszószt.