Bochkor Gábor orvosi segítséget kért: végre le akarja küzdeni a függőségét

A Retro Rádió reggeli műsorában, a Bochkorban ismét több megosztó téma is szóba került, mint például az influenza elleni oltás hatásosságának kérdése. Ehhez nem mást, mint Bochkor Gábor orvosát hívták segítségül, aki személyesen ellátogatott a stúdióba, és be is adta a műsorvezetőknek az injekciót. Sőt, arra is fény derült, hogy jelenleg egy másik, még fontosabb folyamatban is támogatja a magyar rádiózás koronázatlan királyát, aki végre, évtizedek után, le akar szokni.

Bochkor Gábor fiatalon szokott rá a dohányzásra, aminek évtizedekig a függője volt, de most ennek véget vet (Fotó: TV2)

Bochkor Gábor kora ellenére remek formában van, bár nem minden téren él egészségesen, hiszen már évtizedek óta a cigaretta rabja. De mindenki meglepetésére most, 61 évesen úgy döntött ennek véget vet, és egy hónappal ezelőtt belekezdett a „kísérletbe”, ahogy ő mondja.

Hadd jelentsem be, mert Péter nagyon büszke rám, hogy én körülbelül egy hónapja elkezdtem a dohányzásról való leszokást. Ez egy gyógyszeres metódus, és körülbelül másfél hete egy szálat nem szívtam, az azelőtti napokban pedig két-három szálakat körülbelül

– árulta el a Bochkor műsorvezetője.

„Mi pedig végignézzük ezt a folyamatot, és le a kalappal, baromira büszkék vagyunk” – reagált Gyuri a csapat nevében.

Bochkor Gábor barátnője és lánya, Bochkor Nóri is mindenben a műsorvezető mellett áll (Fotó: Facebook)

Bochkor Gábor párja is örül a hírnek

A rádiósnak persze ennyi idő után ez egy cseppet sem egyszerű ez az időszak, de mindent megtesz. Ebben persze Bochkor Gábor lánya, Bochkor Nóra és titokzatos párja is rengeteget segít.

„Péternek is nagyon sok köze van ehhez, de nyilván a párom és a lányom is nagyon támogat ebben. De nem könnyű, talán kellett volna egy videónaplót készítenem erről. Nagy érdekes kísérlet ez, mert én egyelőre ott tartok, hogy ez egy kísérlet, nem tudom, hogy mikor tudom ezt majd véglegesnek kimondani” – vallotta be őszintén.

Egyetemista koromban volt utoljára ilyen hosszú idő, amíg leraktam, az nem most volt. Különböző kísérleteim persze voltak közben is, de nem sikerült soha. Szóval most, hogy másfél hét már mögöttem van, nagyon büszke vagyok. Tényleg az embernél előbb-utóbb eljön az az idő, amikor nem feltétlenül azért szokik le, mert az egészsége üvölt, hanem józan megfontolásból dönt így

– tette még hozzá.