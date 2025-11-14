Influenzajárvány: az évtized legsúlyosabbja jöhet, ha ez bekövetkezik

Most még csak viszonylag kevesen fordulnak orvoshoz megfázással és hasonló légúti panaszokkal, azonban egy-két hónap múlva cudar világ jöhet, ha nálunk is felbukkan egy veszélyes influenzatörzs. Arról van szó, amely a nyáron már hétszer is mutálódott, így ki tudja, hogy milyen eredménnyel tudjuk felvenni a harcot az influenzajárvány ellen. A Metropol Dr. Rusvai Miklós virológust kérdezte az esélyeinkről.

Minket is könnyen elérhet egy súlyosabb influenzajárvány Rusvai Miklós szerint Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Az angliai Országos Egészségügyi Szolgálat SOS influenzaoltásra adott ki figyelmeztetést, mivel egyre nagyobb az esélye annak, hogy brutális télnek néznek elébe a britek – írja a BBC. Szakértők véleménye szerint nem lenne meglepő, hogyha ez lenne a legrosszabb influenzaszezon az elmúlt tíz évben.

Egy olyan influenzatörzs okozhatja a problémát, amely a nyáron már hétszer mutálódott

– mondta lapunknak Rusvai Miklós. A szakember szerint ez a törzs a déli féltekén bukkant fel, de ez nem jelent garanciát ránk nézve, hiszen bármelyik repülőjárat által Európába is behurcolhatják.

A sorozatos mutáció azt idézheti elő, hogy az a vakcina, amit idén előállítottak, nem véd ellene. Ha sikerül eltalálni a vakcinát, akkor jól fog védeni a járvány ellen, azonban ha nem, akkor lehet probléma

– magyarázta a szakember.

Az influenzajárvány ebben az esetben lehet súlyosabb

Rusvai doktor arra a kérdésünkre, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy ez a sokszorosan mutálódott influenzatörzs Európában, így Magyarországon is felbukkan, annyit mondott: nagy valószínűséggel kimutatják majd nálunk is, így nem zárható ki, hogy valóban az évtized influenzajárványa elé nézünk ebben a szezonban. Ami nagyon fontos a szakember szerint, hogy az idősebbek és azok, akik fogékonyabbak a fertőzésekre, így az influenzára is, éljenek az oltás adta védelemmel.

A védőoltás különösen javasolt: