Influenzajárvány: az évtized legsúlyosabbja jöhet, ha ez bekövetkezik
Hétszeres mutáción esett át az az influenzatörzs, amely akár nálunk is óriási betegszámot produkálhat, ha felbukkan. Kedvezőtlen esetben az évtized influenzajárványa vár ránk. Az esélyekről és a lehetőségekről Dr. Rusvai Miklós virológust kérdeztük.
Most még csak viszonylag kevesen fordulnak orvoshoz megfázással és hasonló légúti panaszokkal, azonban egy-két hónap múlva cudar világ jöhet, ha nálunk is felbukkan egy veszélyes influenzatörzs. Arról van szó, amely a nyáron már hétszer is mutálódott, így ki tudja, hogy milyen eredménnyel tudjuk felvenni a harcot az influenzajárvány ellen. A Metropol Dr. Rusvai Miklós virológust kérdezte az esélyeinkről.
Az angliai Országos Egészségügyi Szolgálat SOS influenzaoltásra adott ki figyelmeztetést, mivel egyre nagyobb az esélye annak, hogy brutális télnek néznek elébe a britek – írja a BBC. Szakértők véleménye szerint nem lenne meglepő, hogyha ez lenne a legrosszabb influenzaszezon az elmúlt tíz évben.
Egy olyan influenzatörzs okozhatja a problémát, amely a nyáron már hétszer mutálódott
– mondta lapunknak Rusvai Miklós. A szakember szerint ez a törzs a déli féltekén bukkant fel, de ez nem jelent garanciát ránk nézve, hiszen bármelyik repülőjárat által Európába is behurcolhatják.
A sorozatos mutáció azt idézheti elő, hogy az a vakcina, amit idén előállítottak, nem véd ellene. Ha sikerül eltalálni a vakcinát, akkor jól fog védeni a járvány ellen, azonban ha nem, akkor lehet probléma
– magyarázta a szakember.
Az influenzajárvány ebben az esetben lehet súlyosabb
Rusvai doktor arra a kérdésünkre, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy ez a sokszorosan mutálódott influenzatörzs Európában, így Magyarországon is felbukkan, annyit mondott: nagy valószínűséggel kimutatják majd nálunk is, így nem zárható ki, hogy valóban az évtized influenzajárványa elé nézünk ebben a szezonban. Ami nagyon fontos a szakember szerint, hogy az idősebbek és azok, akik fogékonyabbak a fertőzésekre, így az influenzára is, éljenek az oltás adta védelemmel.
A védőoltás különösen javasolt:
- 60 év felettieknek,
- várandósoknak,
- krónikus betegségben szenvedőknek,
- egészségügyi dolgozóknak,
- és azoknak, akik zárt közösségben (pl. iskolában, irodában) dolgoznak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre