Megérkezett az influenza szezon: ebből a 9 jelből tudhatod, hogy te is megbetegszel

Az influenza szezon sokak életét megkeseríti: a munkahelyi csapat fele beteg, a vonatokon köhögő emberek zsúfolódnak, és a torokfájás sem akar múlni. De vajon vannak, akik hajlamosabbak a betegségekre?

Ahogy beköszönt a hideg idő, rögtön mögötte érkezik is az influenza időszak. Nincs kizárva, hogy te is elkaptad még annak ellenére is, hogy nem tapasztalsz tüneteket Fotó: Unsplash.com

Influenza és nátha: 9 jel, hogy bizony te is megbetegszel

A nátha és az influenza évente körülbelül 15 millió embert érint az Egyesült Királyságban. A felnőttek átlagosan évente két-háromszor, a gyerekek pedig ötször-nyolcszor esnek áldozatul. Ezek a betegségek leggyakrabban ősszel és télen jelentkeznek, amikor a hideg miatt többet tartózkodunk beltéren. Sanjay Nathwani, a Boots gyógyszertár közösségi gyógyszerésze elmondta: „Bár az immunrendszerünk védi a szervezetet, a hideg idő megnehezíti, hogy egészségesek maradjunk. Ha kint hideg van, több időt töltünk zárt térben, ami elősegíti a vírusok terjedését.” - olvasható a The Sun cikkében. Dr. Naomi Newman-Beinart táplálkozási szakértő és egészségpszichológus hozzátette: „Az immunrendszert legtöbbször csak akkor vesszük észre, amikor lebetegszünk. Pedig vannak apró jelek, amelyek arra utalnak, hogy extra támogatásra van szüksége.”

Jelek, amelyek felkészíthetnek a megelőzésre

1. Édesség utáni vágy: Ha gyakran kívánsz édességet, a tested gyors energiára vágyik, ami az immunrendszer gyengélkedésére utalhat. Friss gyümölcsök, diófélék és magvak fogyasztásával támogathatod a szervezetet.

2. Állandó fáradtság: Ha eleget alszol, mégis folyamatosan kimerült vagy, az a szervezet energiamegtakarítását jelezheti a gyengült immunrendszer támogatására.

3. Kék-zöld foltok: Ha könnyen ütődsz vagy horzsolódsz, hiányozhat a C-vitamin vagy a cink, amelyek fontosak a kollagéntermeléshez és az immunvédelemhez.

4. Fokozott szomjúság: A kiszáradás gyengíti az orr és a torok nyálkahártyáját, ami a fertőzések első védelmi vonala.

5. Alvási problémák: Rossz minőségű alvás gyengíti az immunrendszert, és jelezheti, hogy a szervezet már küzd a fertőzésekkel.

6. Hideg sebek, pattanások: Az ajak körüli herpesz vagy lassan gyógyuló pattanások a gyenge immunrendszer jelei lehetnek.