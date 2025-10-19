Meglepő, hogy mi okozhatta Nagy Sándor makedón király „hallhatatlanságát”

Nagy Sándort a történelem során sokak istennek hitték, miután halála után a teste egyben maradt napokig. Most egy új vizsgálat felfedhette, miért nem kezdett el lebomlani, és az elmélet eléggé felkavaró.

Nagy Sándort a görögök a történelem során istenként tekintették hallhatatlansága miatt (Nagy Sándor szobra a kanadai Logan Avenue-n) Fotó: Unsplash

Nagy Sándor életben lehetett még, amikor halottnak hitték

A történészek most talán fényt derítettek arra a rejtélyre, miért maradt Nagy Sándor teste napokig egyben a halála után. Az i. e. 356-ban született Makedóniai Sándor apja halála után mindössze 20 évesen lett a birodalom királya, és tíz év alatt hatalmas területeket hódított meg Ázsiában, egyike lett a történelem legnagyobb birodalmainak uralkodóinak - írja az Unilad.

Ám, amikor 32 évesen meghalt Babylonban i. e. 323-ban, testén nem mutatkozott bomlás hatása hat napig, ami Plutarch görög történetíró szerint különösen meglepő volt: „Bár testét nedves és fülledt helyen hagyták, nem mutatott semmiféle romboló hatást, tiszta és friss maradt.” Az ókori görögök ennek okán arra következtettek, hogy Sándor valószínűleg isten volt. Újabb elméletek szerint azonban orvosi magyarázat is adható.

Dr. Katherine Hall, a New Zealand-i Dunedin Orvostudományi Iskola oktatója szerint Sándor akut autoimmun betegségtől, a Guillain–Barré-szindrómától szenvedhetett, amely izomparalízist okoz. Ha ez igaz, az uralkodó valójában még életben lehetett, amikor az orvosok halottnak nyilvánították, és a balzsamozás során tragikus módon halhatott meg.

Nagy Sándor nem vetette meg az alkohol fogyasztását sem. Feljegyzések szerint a halála előtt napokig tartó lakomák után lett beteg, amikor állítólag kihívás elé állították: egy egész kratért (az ókori görögök egyik nagy, tágas edénye) bort kellett elfogyasztania Héraklész tiszteletére. Ezt követően összeesett, és körülbelül tíz napig magas lázzal küzdött, amely végül a beszédképesség elvesztéséhez vezetett. Arrian történész feljegyzése szerint az utolsó találkozáskor már nem tudott beszélni… de próbálta felemelni a fejét, és szemével üdvözölt minden katonát.

Halála után különböző elméletek születtek: mérgezés, gyilkosság vagy az alkohol okozta halál. Az évszázadok során a történészek több lehetőséget is felvetettek, többek között malária, tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás vagy tífusz lehetőségét. A 2003-as BBC-dokumentumfilm szerint a fehér gyöngyvirág mérgező növényként szolgálhatott, míg a 2014-es Clinical Toxicology folyóirat azt is felvetette, hogy a borába más mérget, a Veratrum albumot keverhették.