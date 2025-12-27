Jóslások és szerencsehozó régi karácsonyi szokások. Így készült az új évre a régi magyar ember

A karácsony a régi Magyarországon jóval több volt, mint ajándékozás és ünnepi vacsora: igazi varázslatos, hiedelmekkel teli időszaknak számított. A régi magyarok azt hitték, hogy az ünnep napjai alatt megmutatják, milyen lesz a következő év, ezért minden szokásnak jelentősége volt. A karácsonyi időszak tele volt titokzatos rítusokkal, jóslásokkal és közösségi hagyományokkal, amelyekkel szerencsét, egészséget és bőséget próbáltak bevonzani az új esztendőre. Lássuk, mik voltak a régi karácsonyi szokások Magyarországon.

A régi karácsonyi szokások egyike a betlehemezés volt Fotó: Fortepan/Miklós Lajos

A régi karácsonyi szokások

Nem minden régi szokás vagy hiedelem veszett el. Ma is tudjuk, hogy amiben őseink hittek, hogy sorsfordító ereje lehet a kimondott szónak, az úgy is van. A legtöbb ma már misztikusnak tartott szokás azonban eltűnt, vagy csak vidéki kis közösségek őrzik azokat. A szokásokat felidézve izgalmas történeteket mesélnek a mai embernek arról, hogy milyen volt a réges-régi karácsony amikor az valóban a csodáról szólt.

Regölés: énekes jókívánságok

A regölés az egyik legrégebbi és legkülönlegesebb magyar népszokás, amelyet karácsony és újév között tartottak. Ilyenkor fiatal legények vagy férfiak járták végig a falut, vidám, hangos énekszóval, botokkal és láncokkal keltve jókora zajt. A regősénekek célja az volt, hogy bőséget, termékenységet és szerencsét hozzanak az adott ház lakóinak az elkövetkező évre. A házigazdák szívesen fogadták őket, és étellel, itallal kínálták a regösöket, hiszen úgy tartották, a jókívánságok valóra válhatnak. A dalok szövegében sokszor ősi, pogány elemek is felfedezhetők, ezért a regölést sokan a régi magyar hitvilág egyik szép, élő emlékének tekintik.

Mendikálás: karácsonyi kéregetés

A mendikálás kevésbé ismert népszokás volt a városi ember számára, pedig nagyon kedves pillanatokat hozott. Karácsony estéjén vagy az ünnepnapokon, gyerekek csoportosan jártak házról házra, verses köszöntőket mondtak, énekeltek, cserébe apró ajándékokat, süteményt, diót kaptak. A mendikálás nem számított szégyennek, inkább a közösség összetartozását erősítette.