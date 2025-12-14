Íme 8 klasszikus karácsonyi sütemény, ami nélkül nincs ünnep - Galéria

Karácsonykor általában még azok is sodrófát ragadnak és tésztagyúrásba kezdenek, akik egyébként az év többi napján nem igazán hódolnak a cukrászok mestersége előtt. Ilyenkor előkerülnek a jól bevált receptek, valamint azok a jól bevált karácsonyi sütemények, amelyek illata önmagában ünnepi hangulatot varázsol a lakás minden szegéletébe.

A klasszikusok között évről évre ott van a karácsonyi sütemények sztárja: a bejgli. Fotó: mindmegette.hu

Klasszikus karácsonyi sütemények otthonra

Ahogy minden ünnepi asztalnak, úgy a karácsonynak is megvannak a maga finomságai, amelyek jellemzően az év ezen szakaszában kerülnek fel a menüre. Mutatunk nyolc klasszikust, amit otthon is könnyű elkészíteni, és szinte minden családban komoly népszerűségnek örvendenek.

Bejgli

A karácsonyi sütemények királya: mákos vagy diós töltelékkel, kelt tésztában. Időigényesebb, de az alaprecept egyszerű, és a mindmegette.hu portál segítségével bárki könnyen megpróbálkozhat vele - az eredmény: garantált siker!

Mézeskalács

Az ünnep összetéveszthetetlen illata. Néhány alapanyag, gyors gyúrás, aztán jöhetnek a formák és a díszítés. Gyerekekkel is tökéletes program.

A gombok gumicukorból is lehetnek! Fotó: Noelle Otto / Pexels (illusztráció)

Kókuszgolyó

Sütés nélküli klasszikus. Keksz, kakaó, rumaroma és kókuszreszelék – fél óra alatt kész, és mindig elfogy.

Zserbó

Dió, baracklekvár és csoki egyben. Nem bonyolult, csak rétegezni kell, és másnap még finomabb!

Vaníliás kifli

Apró, omlós falatok, porcukorral forgatva. Kevés hozzávaló, gyors sütés, hatalmas siker.

Hókifli

Hasonló a vaníliáshoz, de gyakran lekvárral töltve. Puha, omlós, igazi „eltűnik a tálról” süti.

Keksztekercs

Klasszikus csokis-krémes desszert, amit nem kell sütni. Hűtőben pihen, aztán szeletelhető.

Linzer

Két kis keksz között lekvár, porcukor a tetején. Egyszerű, mutatós, és napokig eláll.

A linzert több okból is szeretik a háziasszonyok, de az egész család körében népszerű finomság. Fotó: mindmegette.hu

Ezek a sütik nem akarnak újat mutatni – csak azt, amit karácsonykor elvárunk tőlük: ismerős ízeket, valamint ínycsiklandó karácsonyi süteményillatot. Az már csak a ráadás, hogy

ezek a finomságok általában mindenhol gyorsan eltűnnek az ünnepi asztalról.

A képre kattintva galéria nyílik a legkedveltebb karácsonyi süteményekről.