Íme 8 klasszikus karácsonyi sütemény, ami nélkül nincs ünnep - Galéria
Karácsonykor a konyhában is visszatérnek a biztos pontok, azok a sütik, amelyek illata önmagában ünnepet csinál. A klasszikus karácsonyi sütemények egyszerűek, otthon is könnyen elkészíthetők, és generációk óta ott vannak az ünnepi asztalon.
Karácsonykor általában még azok is sodrófát ragadnak és tésztagyúrásba kezdenek, akik egyébként az év többi napján nem igazán hódolnak a cukrászok mestersége előtt. Ilyenkor előkerülnek a jól bevált receptek, valamint azok a jól bevált karácsonyi sütemények, amelyek illata önmagában ünnepi hangulatot varázsol a lakás minden szegéletébe.
Klasszikus karácsonyi sütemények otthonra
Ahogy minden ünnepi asztalnak, úgy a karácsonynak is megvannak a maga finomságai, amelyek jellemzően az év ezen szakaszában kerülnek fel a menüre. Mutatunk nyolc klasszikust, amit otthon is könnyű elkészíteni, és szinte minden családban komoly népszerűségnek örvendenek.
Bejgli
A karácsonyi sütemények királya: mákos vagy diós töltelékkel, kelt tésztában. Időigényesebb, de az alaprecept egyszerű, és a mindmegette.hu portál segítségével bárki könnyen megpróbálkozhat vele - az eredmény: garantált siker!
Mézeskalács
Az ünnep összetéveszthetetlen illata. Néhány alapanyag, gyors gyúrás, aztán jöhetnek a formák és a díszítés. Gyerekekkel is tökéletes program.
Kókuszgolyó
Sütés nélküli klasszikus. Keksz, kakaó, rumaroma és kókuszreszelék – fél óra alatt kész, és mindig elfogy.
Zserbó
Dió, baracklekvár és csoki egyben. Nem bonyolult, csak rétegezni kell, és másnap még finomabb!
Vaníliás kifli
Apró, omlós falatok, porcukorral forgatva. Kevés hozzávaló, gyors sütés, hatalmas siker.
Hókifli
Hasonló a vaníliáshoz, de gyakran lekvárral töltve. Puha, omlós, igazi „eltűnik a tálról” süti.
Keksztekercs
Klasszikus csokis-krémes desszert, amit nem kell sütni. Hűtőben pihen, aztán szeletelhető.
Linzer
Két kis keksz között lekvár, porcukor a tetején. Egyszerű, mutatós, és napokig eláll.
Ezek a sütik nem akarnak újat mutatni – csak azt, amit karácsonykor elvárunk tőlük: ismerős ízeket, valamint ínycsiklandó karácsonyi süteményillatot. Az már csak a ráadás, hogy
ezek a finomságok általában mindenhol gyorsan eltűnnek az ünnepi asztalról.
A képre kattintva galéria nyílik a legkedveltebb karácsonyi süteményekről.
